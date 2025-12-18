El corte se produce en la zona de Barranco Hondo de Abajo

El Ayuntamiento de Gáldar, municipio de Gran Canaria, comunicó este jueves que procedía al cierre circulatorio de la GC-223 en Barranco Hondo de Abajo por la caída del muro de recalce en un tramo de la vía.

Gáldar cierra la GC-223 tras la caída del muro en un tramo / Imagen del Ayuntamiento de Gáldar

Tras proceder al cierre, el Consistorio municipal dio el aviso a Carreteras de Gran Canaria para la valoración de la zona. La prealerta por desprendimientos sigue activa en la zona tras la borrasca Emilia que ha causado numerosos daños en sus vías públicas.

Las grandes cantidades de lluvia que han caído en las medianías del municipio han causado varias incidencias en la zona. Desde la institución se ruega mucha precaución a la hora de transitar por estas las carreteras y caminos en las medianías y cumbre.

Mientras, Carreteras de Gran Canaria mantiene también cerradas las siguientes vías: