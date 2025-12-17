ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Una casa antigua se derrumba en el centro de Las Palmas de Gran Canaria

Redacción RTVC
Redacción RTVC

La edificación cayó durante las obras que se realizan para construir un futuro complejo hotelero en la zona

El derrumbe de una casa antigua durante las obras para la construcción de un futuro hotel ha provocado daños este miércoles en varios edificios colindantes de la calle Ripoche, en Las Palmas de Gran Canaria.

El incidente ha generado preocupación entre los vecinos de la zona, ya que parte de las estructuras cercanas se han visto afectadas por el colapso.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, junto con agentes de la Policía, que intervinieron de inmediato para asegurar el área.

Una casa antigua se derrumba en el centro de Las Palmas de Gran Canaria
Una casa antigua se derrumba en el centro de Las Palmas de Gran Canaria/ Imagen de Mi Playa Las Canteras

Como medida preventiva, se llevó a cabo desalojos de varios inmuebles con el fin de garantizar la seguridad de los residentes.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Gran Canaria tendrá 126 nuevas viviendas de alquiler asequible

CCOO Canarias mantiene la huelga en el comercio el 24 de diciembre

Después de siete horas atraca el barco de Naviera Armas procedente de La Gomera en Tenerife

Juan Carlos Ferrero deja de ser el entrenador de Carlos Alcaraz

‘Arancel’, elegida por la FundéuRAE como palabra del año 2025

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025