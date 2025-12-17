La edificación cayó durante las obras que se realizan para construir un futuro complejo hotelero en la zona

El derrumbe de una casa antigua durante las obras para la construcción de un futuro hotel ha provocado daños este miércoles en varios edificios colindantes de la calle Ripoche, en Las Palmas de Gran Canaria.

El incidente ha generado preocupación entre los vecinos de la zona, ya que parte de las estructuras cercanas se han visto afectadas por el colapso.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, junto con agentes de la Policía, que intervinieron de inmediato para asegurar el área.

Una casa antigua se derrumba en el centro de Las Palmas de Gran Canaria/ Imagen de Mi Playa Las Canteras

Como medida preventiva, se llevó a cabo desalojos de varios inmuebles con el fin de garantizar la seguridad de los residentes.