Un estudio del Ministerio de Juventud e Infancia revela cifras alarmantes de maltrato físico, psicológico y sexual entre los 18 y 30 años

Casi uno de cada dos jóvenes en España (48,1 %) reconoce haber sufrido violencia psicológica durante la infancia, principalmente por parte de sus padres o familiares cercanos. Además, cuatro de cada diez (40 %) aseguran haber sido víctimas de violencia física, y un 28,9 % declara haber padecido violencia sexual, en algunos casos prolongada hasta la edad adulta.

Imagen de archivo | Pixabay

Estos datos proceden de la macroencuesta “Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia”, presentada este jueves por el Ministerio de Juventud e Infancia. El estudio, elaborado por Sigma Dos, recoge más de 9.000 testimonios de adultos de entre 18 y 30 años sobre sus experiencias durante la niñez.

Violencia que se traslada a la edad adulta

El informe revela que muchos de los episodios violentos sufridos en la infancia continúan afectando a las víctimas en la vida adulta. Lo hacen manifestándose a través de traumas emocionales, problemas de pareja o dificultades de salud mental. Según los datos, un 25,7 % de los encuestados afirma haber sufrido violencia dentro de la pareja, y un 24,9 % reconoce haber sido víctima de violencia digital, una forma de acoso cada vez más presente entre los jóvenes.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, destacó que el estudio “permite arrojar luz sobre una realidad que sigue siendo invisible para muchos”. También, que servirá para impulsar políticas públicas de protección y prevención. “Conocer los datos es el primer paso para actuar”, subrayó Rego. La ministra insistió en la necesidad de coordinación entre administraciones para frenar la violencia ejercida contra los menores.