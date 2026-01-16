ES NOTICIA

Llega un cayuco con 43 hombres a bordo al sur de Tenerife

Todos los hombres están en buen estado de salud y fueron rescatados del cayuco a unos cinco kilómetros de Callao Salvaje, al sur de Tenerife

Salvamento Marítimo ha acompañado este jueves hasta el puerto de Los Cristianos (Tenerife) a un cayuco con 43 hombres de origen subsahariano a bordo localizado a unos cinco kilómetros de la costa sur de la isla.

Todos los ocupantes del cayuco han llegado a tierra en buen estado de salud y, aparentemente, entre ellos no hay ningún menor.

La embarcación fue detectada sobre las 17.00 horas cerca de Callao Salvaje y recibió la ayuda de la Salvamar Alpheratz.

