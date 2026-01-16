Llega un cayuco con 43 hombres a bordo al sur de Tenerife

Todos los hombres están en buen estado de salud y fueron rescatados del cayuco a unos cinco kilómetros de Callao Salvaje, al sur de Tenerife

Salvamento marítimo rescata 16 personas de un cayuco que navegaba cerca de Tenerife

Salvamento Marítimo ha acompañado este jueves hasta el puerto de Los Cristianos (Tenerife) a un cayuco con 43 hombres de origen subsahariano a bordo localizado a unos cinco kilómetros de la costa sur de la isla.

Todos los ocupantes del cayuco han llegado a tierra en buen estado de salud y, aparentemente, entre ellos no hay ningún menor.

La embarcación fue detectada sobre las 17.00 horas cerca de Callao Salvaje y recibió la ayuda de la Salvamar Alpheratz.