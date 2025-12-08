ES NOTICIA

CB Breogán vs La Laguna Tenerife | J10 Liga Endesa 25-26

Andrea Aragones Puado
Toda la actualidad del La Laguna Tenerife - CB Canarias

CB Breogán vs La Laguna Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 13 de diciembre. Partido correspondiente a la J10 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC

CB Breogán y La Laguna Tenerife se enfrentan este domingo 13 de diciembre a partir de las 18:00 (hora canaria) en el Pazo dos Deportes. Partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga Endesa.

CB Breogán vs La Laguna Tenerife | J10 Liga Endesa

El equipo tinerfeño se encuentra en la 5ª posición de la clasificación mientras que el conjunto gallego es 10º en la liga nacional. El CB Canarias perdió en la jornada 9 contra el Real Madrid. Por su parte, el equipo gallego llega al encuentro tras perder ante el Bàsquet Girona en la Liga.

Posiciones en la clasificación de CB Breogán y La Laguna Tenerife

En la clasificación, La Laguna Tenerife se encuentra en quinta posición. En cambio, el CB Breogán ocupa la décima posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre CB Breogán y La Laguna Tenerife

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos La Laguna Tenerife ha ganado cuatro de esos cinco partidos.

