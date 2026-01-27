Coalición Canaria (CC) considera que la sociedad debe pronunciarse sobre el tratado de Mercosur y apoya las manifestaciones que se van a celebrar en Canarias

El secretario de Organización de Coalición Canaria (CC), David Toledo, ha anunciado este martes en rueda de prensa, que el partido refuerza una estrategia en las instituciones canarias y estatales en contra del acuerdo de Mercosur, “en un escenario complicado, en el que también el marco financiero plurianual planteado elimina de hecho el POSEI, al centralizar sus fondos en los estados”.

CC anuncia una estrategia en las instituciones canarias y estatales en contra del acuerdo de Mercosur. Imagen cedida por Coalición Canaria.

Para el secretario de Organización, “la sociedad debe pronunciarse sobre el tratado de Mercosur para podernos defender desde la unidad, por lo que apoyamos las manifestaciones que se van a celebrar próximamente en Canarias. Desde la formación política, además, impulsaremos mociones en Cabildos y Ayuntamientos, así como las llevaremos a debate en el Congreso y en el Senado”.

Narvay Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, también presente en la comparecencia ante los medios, advirtió de lo lesivo del acuerdo para los ganaderos y agricultores porque les obliga a competir en desigualdad de condiciones. “Es como si en un partido de futbol, un equipo jugara con 11 jugadores y un portero y otro con 24 jugadores y tres porteros”, ejemplificó.

La desigualdad, explicó Toledo, reside en “las diferencias del coste de mano de obra, en la extensión de los cultivos, en los tratamientos fitosanitarios y zoosanitarios que lleva a normalizar sustancias tóxicas y químicas que pueden dejar residuos en los productos, trazas de pesticidas que están prohibidos hace más de veinte años en Europa y que abaratan el precio del producto final además de poner en riesgo su calidad final”.

Riesgo de desaparición

Este escenario unido a los problemas que tenemos para recibir una financiación justa, también a nivel estatal, nos obliga a competir con unos productos canarios más caros, “con lo que conlleva de riesgo para la desaparición del sector”.

En este sentido Quintero explicó que el reciente informe del Tribunal de Cuentas Europeo, señaló como el cultivo del tomate canario no es rentable ni siquiera con las aportaciones del POSEI, dada la competencia que supone el producto marroquí. Como se recordará, cuando se firmó el acuerdo con Marruecos se aseguraba que el cultivo no se iba a ver afectado y hoy con las partidas anuales no son suficiente para que sobreviva. “Tal es así que en los últimos 15 años, la producción tomatera canaria ha disminuido en un 900%”, destacó.

Para el consejero nacionalista, “a esta situación se une también, el nuevo Reglamento de Pesca de la UE, en el que hemos podido influir en algunas disposiciones porque estaban redactadas sin tener en cuenta la pesca artesanal y de bajura, que es la que más abunda en Canarias.

Es el caso de tener que pesar el pescado nada más capturarlo, lo que es imposible en un barco pequeño, contar con un registro de libro electrónico o registrar las horas de salidas y atraques, “cuando las embarcaciones apenas salen a 15 metros de la orilla”.

Mociones

La estrategia institucional que se impulsará desde los ayuntamientos y cabildos, así como desde el Parlamento, Senado y Congreso, ante el acuerdo de la UE y Mercosur, establece la necesidad de contar con nuevas medidas compensatorias a las explotaciones agrarias de Canarias, ante este y otros acuerdos preferenciales.

Asimismo, busca garantizar que los productos que proceden de las importaciones cumplan rigurosamente con los estándares de calidad, sanidad y seguridad alimentaria europea, exigiéndole a las explotaciones de los países con los que se tomen acuerdos preferenciales la misma normativa fitosanitario y zoosanitaria alimentaria, que ya cumplen los productores europeos.

En este sentido, se deben seguir impulsando, en el seno de la Unión Europea, la inclusión de “cláusulas espejo” en los acuerdos comerciales que garantice la reciprocidad en el cumplimiento de la normativa europea de calidad. La UE debe garantizar tanto la seguridad alimentaria como la reciprocidad y en caso contrario el acuerdo se debería revisar, modificar y/o anular.

Para Coalición Canaria, los productores isleños deben ser compensados por las regulaciones ambientales y territoriales, promoviendo el cambio desde una política que reconozca y compense el papel de los agricultores en nuestros agrosistemas y ecosistemas; y finalmente se exige una evaluación sobre el impacto de dicho acuerdo en el sector agrario de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), entre las que se encuentra Canarias.

Defensa desde la unidad

La defensa del estatus RUP y el apoyo a esta estrategia debe darse desde la unidad de todas las instituciones. Ignorar las limitaciones estructurales de las RUP debilitaría uno de los pilares del proyecto europeo.

Ya desde el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario se lleva haciendo seguimiento de este asunto en el último año, con peticiones de comparecencias y preguntas al Gobierno, y el pasado viernes se debatió en la cámara la comunicación del gobierno en la que también establecía una estrategia para poder defender el acervo RUP desde la unidad de las fuerzas políticas con representación.