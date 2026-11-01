CC defiende que la continuidad de este beneficio fiscal es necesaria para mantener el impulso a la reconstrucción de la isla

La candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, ha reclamado este domingo al Gobierno de España que garantice la continuidad en 2027 de la deducción del 60 % del IRPF para los contribuyentes de La Palma antes de las elecciones del 29 de noviembre, sin esperar a la formación de un nuevo Ejecutivo.

En la imagen, Cristina Valido.

Valido ha defendido en un comunicado que la continuidad de este beneficio fiscal es necesaria para mantener el impulso a la reconstrucción de la isla tras la erupción volcánica y evitar una nueva situación de incertidumbre para sus habitantes.

Comunidad autónoma

La candidata también ha reclamado que se garantice el reintegro de los 100 millones de euros adelantados por Canarias para financiar actuaciones de reconstrucción, una cantidad que, según ha subrayado, procede del superávit de la comunidad autónoma y no constituye una aportación del Estado.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno canario logró autorización para destinar esos fondos a la recuperación de La Palma después de dos años de negociaciones y ha insistido en que el Ejecutivo central debe devolverlos.

Compromisos de recuperación

Valido ha pedido además la continuidad del plan especial de empleo para la isla y un seguimiento efectivo de las inversiones destinadas a atender las necesidades de la población afectada por la erupción hasta que se cumplan los compromisos de recuperación.

Por otra parte, ha reclamado la puesta en marcha del Centro Nacional de Vulcanología en La Palma, con una financiación estable y en colaboración con el ecosistema científico de Tenerife.

Al respecto, ha defendido que el Estado asuma al menos el 50 % de los costes de mantenimiento de esta infraestructura, tal y como, según ha indicado, contempla el Decreto Canarias.

La candidata ha señalado que el centro permitiría reforzar la investigación y el conocimiento para prevenir riesgos volcánicos y proteger a la población de La Palma y del conjunto del archipiélago.