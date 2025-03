El objetivo, según CC, es que los 500 vecinos de La Restinga puedan vivir con el menor impacto posible que genera la llegada de 24.000 personas en 2024

CC pide que la comisión interministerial de migración aborde los problemas de El Hierro. Imagen: Acfi.

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Cristina Valido, ha pedido este lunes al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que reúna a la comisión interministerial de asuntos migratorios. Para hablar de los problemas de que la migración ocasiona a los vecinos de La Restinga (El Hierro).

En rueda de prensa, Cristina Valido ha insistido en que de esa comisión deben salir instrucciones y acciones. Para que los aproximadamente 500 vecinos de La Restinga puedan convivir con el menor impacto posible con el drama humanitario. Sin que éste acabe con su vida social y económica.

Valido ha estado acompañada por el senador de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Javier Armas, y el diputado autonómico de AHI, Raúl Acosta, y ha hecho hincapié en que no hay voluntad por parte de la administración central para atender a las reclamaciones de los vecinos.

Ha recordado que La Restinga es un pueblo pequeño. Donde los vecinos viven sobre todo de su pequeño puerto, por el que llegan los turistas, pero también el pescado. Y ha recordado que se es el primer lugar de acceso al Mar de las Calmas, que es una reserva marina que el gobierno central quieren convertir en el primer parque nacional marino de España.

Desguace de cayucos

Cristina Valido ha opinado que «no cabe en la cabeza» que se desguacen cayucos cerca de un espacio protegido. En una playa próxima a la cofradía de pescadores y encima de donde se toma el agua para la depuradora.

Además, ha proseguido Cristina Valido, los cayucos tienen fibra contaminante.. Por lo que se ha pedido al ministerio de Transición Ecológica que esas embarcaciones se saquen de la isla o se desguacen en un espacio que no afecte a las personas y a su medio de vida.

La diputada de CC ha comentado que no hay respuesta oficial a las reclamaciones de los vecinos. Pero que en los pasillos del Congreso le dicen que no hay camiones lo suficientemente grandes como para trasladar los cayucos. La respuesta de Cristina Valido es que esos camiones pueden trasladarse en barco a El Hierro para trasladar los cayucos y así no contaminar.

El senador de Agrupación Herreña Independiente (AHI), Javier Armas, ha apuntado que ha pedido reunirse con las ministras de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y de Sanidad, Mónica García. Para hablar de la posibilidad de ubicar un hospital de emergencia en el puerto de La Restinga. Pero no ha sido recibido, ha criticado Javier Armas. Tambien ha criticado que hay falta de voluntad por parte de la administración central para adoptar decisiones ante una situación que apremia a los vecinos de El Hierro.

El senador de AHI ha subrayado que no se trata de un rechazo hacia los inmigrantes sino de pedir que se adopten medidas. Para que los vecinos de La Restinga puedan acercarse lo más posible a la normalidad.

Por su parte, el diputado autonómico de AHI, Raúl Acosta, ha hablado de las iniciativas adoptadas en el Parlamento de Canarias. Y ha subrayado que La Restinga es un pueblo con unos 500 habitantes al que el pasado año más de 24.000 personas llegaron por el puerto. La crisis migratoria es estructural y los vecinos necesitan comprensión y ayuda, y no el olvido, ha agregado Raúl Acosta.