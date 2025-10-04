CC pide recoger la vulnerabilidad insular para apoyar el pacto de Estado por el clima

Coalición Canaria (CC) ha pedido recoger en el Pacto de Estado por el Clima la vulnerabilidad insular y del papel de los océanos en la lucha contra el cambio climático como condicionantes para apoyar la iniciativa

La portavoz de CC en el Congreso, Cristina Valido, ha advertido en un comunicado este sábado que ha enviado un escrito remitido a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aegesen, que su formación no respaldará el pacto “si las islas siguen siendo invisibles en las políticas climáticas del Estado”.

Cristina Valido, portavoz de CC en el Congreso de los Diputados / Coalición Canaria

El documento recuerda que Canarias es uno de los territorios más vulnerables ante el cambio climático y critica que el texto del Gobierno deje fuera elementos esenciales para el archipiélago, como el papel de los océanos en la regulación del clima, la biodiversidad y la protección de las zonas costeras.

Reclaman un eje estratégico marino

CC ha considerado un error que un pacto por el clima no contemple un eje estratégico marino en un territorio rodeado de mar y con gran parte de su población en zonas litorales.

También ha reclamado recursos para los municipios, mecanismos de participación ciudadana y medidas específicas para sectores estratégicos como el turismo, el primario y la economía azul.

La formación nacionalista ha advertido asimismo del riesgo de duplicar estructuras con la creación de nuevos organismos y ha defendido reforzar las competencias locales y autonómicas.

Además, ha subrayado la necesidad de integrar a técnicos y científicos canarios en el diseño de las medidas y de dotar de mayor apoyo a las universidades y centros de investigación del Archipiélago.

Valido concluye que la vulnerabilidad y el potencial de Canarias “exigen un trato diferenciado” y que, sin una corrección del enfoque actual, CC no podrá apoyar el pacto.