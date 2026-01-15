El encuentro, en el marco del programa Canarias Te Necesita, analiza la situación migratoria, avances, retos y estrategias para la integración de migrantes en el archipiélago

CC se reúne con 33 entidades para evaluar la situación migratoria en Canarias. Coalición Canaria

Coalición Canaria ha celebrado este jueves un encuentro con 33 organizaciones que trabajan con personas migrantes, con el objetivo de analizar la situación migratoria en las islas, los logros de los últimos dos años de legislatura y los desafíos pendientes.

El acto, parte del programa Canarias Te Necesita, estuvo encabezado por el secretario general y presidente autonómico del partido, Fernando Clavijo, y coordinado por el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil. Este último advirtió que la crisis migratoria “no va a ser pasajera” y subrayó la necesidad de estrategias, recursos y de que el Estado cumpla su papel.

Entre los logros destacados, Candil citó la modificación de la Ley de Extranjería, que facilita la inclusión de menores migrantes, así como la activación de recursos para que los migrantes puedan integrarse laboral y socialmente. Respecto a los menores no acompañados, señaló que actualmente hay unos 4.500 en Canarias, cuando el territorio debería acoger alrededor de 2.000, lo que implica derivar a 2.500 al resto de España.

Modelo de atención más estable

El viceconsejero insistió en avanzar hacia un modelo de atención más estable y menos masificado, con centros de máximo 20 menores, para garantizar una atención de calidad y proyectos sostenibles para las entidades sociales.

David Toledo, secretario de Organización de CC, explicó que el programa Canarias Te Necesita, iniciado en 2022, retomará su actividad de forma mensual a partir de enero, abordando ámbitos como vivienda, turismo, juventud, personas mayores y reto demográfico, con un enfoque en evaluar logros y definir próximos pasos.