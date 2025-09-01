Lo ha hecho durante su primera reunión institucional con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, también secretario general de CC, y otros miembros de su Gobierno

La nueva ejecutiva del sindicato CCOO en Canarias ha solicitado este lunes a Coalición Canaria (CC)) que apoye en el Congreso de los Diputados la Ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

CCOO pide a Clavijo que CC apoye la reducción de la jornada laboral en el Congreso. Arriba, en la imagen, ante el atril, Vanesa Frahija, nueva secretaria general de CCOO Canarias.

Lo ha hecho durante su primera reunión institucional con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, también secretario general de CC, y otros miembros de su Gobierno, en la que han puesto sobre la mesa los asuntos que consideran relevantes para la ciudadanía en las islas.

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha afirmado a la prensa «el compromiso, en este caso como partido político y Ejecutiva de CC en Canarias, de admitir a trámite en el Congreso la ley de reducción de la jornada laboral y abrir ese espacio de debate para ver de qué manera puede salir de la mejor forma para todas las partes», un espacio en el que cree que «también hay un amplio recorrido para ponerse de acuerdo».

La secretaria general de CCOO en las islas, Vanessa Frahija, ha destacado la vivienda, la precariedad laboral, el absentismo y la productividad, entre los temas tratados en la reunión, pero igualmente ha señalado la preocupación del sindicato en relación a los presupuestos para el próximo año, en el sentido en que sean «sensibles con lo público: la sanidad, la enseñanza, la dependencia», entre otros temas sociales relevantes para Canarias.

«Lo que preocupa a la gente»

«Sobre todo hablar de lo que preocupa a la gente: los salarios, las condiciones laborales, la economía en Canarias, el reparto de riqueza, el PIB…», ha indicado la secretaria general del sindicato, al afirmar que en algunos temas han alcanzado posibles acuerdos para conformar mesas de concertación y diálogo social y que otros han quedado pendientes de retomar en futuras reuniones.

Frahija ha insistido en que el reparto de la riqueza para la clase trabajadora en Canarias en su día a día «es prácticamente inexistente» al ser «la primera o segunda comunidad autónoma con peores salarios»; algo que «no se puede consentir con el crecimiento económico» que «supera el 4 %, por encima de la media europea».

Igualmente, ha arremetido contra las patronales al indicar que «lloran continuamente por la falta de plantilla, pero después resulta que hacen contratos vergonzosos, a nuestro parecer, y que nada tienen que ver con lo que debería ser una contratación estable». CCOO ha insistido en pedir el apoyo de CC la reducción de la jornada laboral en el Congreso.

Vencimiento de los convenios de hostelería

«En vez de estas campañas orquestadas, guionizadas en atacar constantemente al trabajador con el absentismo y la productividad, y seguir persiguiendo a la clase trabajadora, se deberían tomar más en serio, que sé que no les gusta esta palabra, mejorar las condiciones laborales a la clase de trabajadora en Canarias, porque ganaríamos en productividad, mejoraría la salud laboral de sus trabajadores y trabajadoras y se haría una contribución al pueblo canario», ha agregado.

Preguntada por los convenios de hostelería, Frahija ha recordado que el de Las Palmas vence este año y que se ha acordado que en los meses de septiembre u octubre se constituya la mesa negociadora para establecer la nueva negociación.

En cuanto al de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ha reiterado el desacuerdo del sindicato, porque entienden que se ha retrocedido en varios derechos laborales y sociales.

Barreto: La solución es construir vivienda

Sobre vivienda, la secretaria general de CCOO en Canarias ha dicho que Clavijo les ha indicado que les trasladará toda la documentación referida a la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) y la construcción de viviendas de alquiler residencial, para que en el sindicato puedan conocer cómo se va a llevar a cabo.

La consejera de Presidencia ha defendido la construcción de vivienda, tanto pública como privada, para solucionar el problema habitacional de las islas.

«No vamos a consumir más suelo, sino el que ya está con un uso o con otro destinándolo a aquello que es prioritario» porque «necesitamos bajar los precios de las viviendas, no solo de compra, sino de alquiler», ha dicho al defender las medidas que está tomando el Gobierno canario a través de leyes como la de vivienda vacacional o los decretos para agilizar licencias y poner a disposición de la construcción de vivienda pública más suelo.

Barreto también ha señalado que durante la reunión han hablado sobre cuestiones relacionadas con la Administración Pública, «muy encorsetada» y «con unas reglas de juego que son casi de la época en la que se constituyen las comunidades autónomas y que necesitamos agilizar, no solo en la relación de puestos de trabajo (RPT) sino en convocatorias de oposiciones, etcétera».