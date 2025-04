Tras confirmar su descenso, los palmeros quieren acabar la temporada compitiendo al máximo y prolongar su buena racha como locales

El Atlético Paso ya no tiene opciones de permanencia, pero eso no cambia su actitud. El equipo afronta la recta final con orgullo y compromiso. La derrota ante el Navalcarnero (1-0) y la victoria del Real Madrid C sellaron su descenso, pero el conjunto palmero no bajará los brazos en los cinco partidos que restan.

Imbatible en casa desde enero

Este fin de semana, el Atlético Paso recibe al Getafe B en el Estadio Municipal. El equipo quiere seguir fuerte en casa, donde no pierde desde enero, y que este encuentro sea una oportunidad para volver a sumar frente a su afición.

El filial azulón no llega en su mejor momento. Tras la salida de Gabi Fernández rumbo al Real Zaragoza, el banquillo lo ocupa ahora Javi Baraja. Con él, el Getafe B ha sumado solo un punto en dos partidos y busca recuperar estabilidad en esta fase complicada del curso.

Una recta final para reivindicarse

El Atlético Paso lleva casi tres meses invicto en su estadio. Desde el 0-1 ante el Cacereño el pasado 26 de enero, nadie ha logrado ganar en La Palma. Esa solidez como local será clave para cerrar la temporada con dignidad.

Quedan cinco jornadas, tres de ellas serán en casa. El Atlético Paso quiere aprovecharlas para demostrar que sigue compitiendo, más allá de la clasificación. El próximo capítulo, este domingo, en directo en RTVC.

