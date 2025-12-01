CD Coria vs CD Tenerife B | J14 Segunda Federación 25-26

CD Coria vs CD Tenerife B. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 7 de diciembre. Partido correspondiente a la J14 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

CD Coria y CD Tenerife B se enfrentan este domingo 7 de diciembre a partir de las 11:00 (hora canaria) en la Estadio La Isla. Partido correspondiente a la jornada 14 de la Segunda Federación.

CD Coria vs CD Tenerife B | J14 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto tinerfeño llega al duelo tras empatar 3-3 ante el Real Madrid C. El filial tinerfeño actualmente no se encuentra en puestos de playoff del grupo V de la Segunda Federación, ya que está en sexta posición empatado a puntos con el quinto, el Intercity.

Por su parte, el CD Coria se encuentra en puestos de ascenso, en la cuarta posición.

Posiciones en la clasificación de CD Coria y CD Tenerife B

En la clasificación, el Tenerife B se encuentra en 6ª posición con 20 puntos. En cambio, el Coria ocupa la cuarta posición. El conjunto extremeño con 23 puntos se encuentra con 3 puntos más que el equipo blanquiazul.

Últimos enfrentamientos H2H entre el CD Coria y CD Tenerife B

En los dos únicos enfrentamientos entre ambos equipos uno lo ganó el Tenerife B y el otro lo empataron. El equipo canario en sus últimos tres partidos, ha ganado uno, empatado otro y perdido el otro. Por su parte, el equipo extremeño llega igual que el Tenerife, habiendo ganado, empatado otro y perdido el último de sus tres últimos partidos.

