CD Coria vs Las Palmas Atlético. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 23 de noviembre. Partido correspondiente a la J12 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

CD Coria vs Las Palmas Atlético se enfrentan el 23 de noviembre a partir de las 12:00 (hora canaria) en el Estadio La Isla. Partido correspondiente a la jornada 12 de la Segunda Federación.

CD Coria vs Las Palmas Atlético | J12 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras remontar 3-2 en cas al Getafe B. El filial canario se encuentra a mitad de tabla del grupo V de la Segunda Federación.

Por su parte, el Coria se encuentra en puesto de ascenso. Y es que con 19 puntos esta situado en la tercera posición de la tabla.

Posiciones en la clasificación de CD Coria y Las Palmas Atlético B

En la clasificación, Las Palmas Atlético se encuentra en 7ª posición con 17 puntos, a 2 puntos de entrar en puestos de playoff. En cambio, el Coria ocupa la tercera posición. El conjunto extremeño se encuentra ahora mismo en puestos de ascenso, con 19 puntos, solamente dos puntos por encima de Las Palmas Atlético.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Coria y Las Palmas Atlético B

En los dos únicos enfrentamientos entre ambos equipos ha ganado un partido cada uno, coincidiendo con que era el equipo local el ganador. El equipo canario en sus últimos tres partidos, ha ganado dos y empatado uno. Por su parte, el equipo extremeño llega al encuentro tras haber ganado dos de sus tres últimos partidos y perdido el otro.

