El CD Tenerife se estrena en Primera Federación este domingo 31 de agosto en el Estadio Pedro Escartín ante el CD Guadalajara

1ª Jornada Primera Federación | CD Guadalajara – CD Tenerife

El CD Tenerife inicia este domingo su aventura liguera en Primera Federación ante el CD Guadalajara, equipo al que se medirá en el Estadio Pedro Escartín a las 18:15h (hora canaria).

Los de Álvaro Cervera llegan al inicio de la temporada tras una preparación en la que han cosechado un empate (1-1 y 4-3 en penaltis) y una derrota (3-1) ante la Unión Deportiva Las Palmas y una victoria (0-5) ante el Marino. Por su parte, esta misma semana, el técnico blanquiazul aseguraba estar conforme con la preparación del equipo y que ve a la plantilla preparada para competir.

Enfrentamiento inédito

El CD Tenerife y el CD Guadalajara nunca se han enfrentado, por lo que este encuentro que dará inicio a la aventura de los de Álvaro Cervera en Primera Federación será la primera vez que ambos conjuntos se vean las caras. El CD Guadalajara se convierte así en el equipo número 222 que se enfrenta al CD Tenerife en competición oficial.

Movimientos de mercado antes del inicio liguero

La última semana antes del inicio de la competición ha sido movido en las oficinas del club blanquiazul con la incorporación del mediocentro Javi Pérez y también con la salida en las últimas horas del ariete majorero, Jorge Padilla.

Localidades para la afición tinerfeña en Guadalajara

El club blanquiazul ha informado que los aficionados que deseen acompañar al equipo en Guadalajara podrán adquirir sus entradas por 15 euros en la página oficial del club local.

Partidos del CD Tenerife en Primera Federación

Este es el calendario del CD Tenerife en Primera Federación para la temporada 2025/2026.