CD Tenerife B vs CF Intercity | J21 Segunda Federación 25-26

CD Tenerife B y CF Intercity se enfrentan este domingo 1 de febrero a partir de las 11:00 (hora canaria) en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Partido correspondiente a la jornada 21 de la Segunda Federación.

CD Tenerife B vs CF Intercity | J21 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto tinerfeño llega al duelo tras ganar por 0-2 ante el Colonia Moscardó. El filial tinerfeño se encuentra a mitad de tabla del grupo V de la Segunda Federación, en novena posición, con dos partidos menos.

Por su parte, el Intercity se encuentra en la séptima posición, con 29 puntos.

Posiciones en la clasificación de CD Tenerife B y CF Intercity

En la clasificación, el Tenerife B se encuentra en 9ª posición con 20 puntos. En cambio, el Intercity ocupa la séptima posición. El conjunto alicantino con 29 puntos se encuentra con 9 puntos más que el equipo blanquiazul.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Tenerife B y CF Intercity

El CD Tenerife B y el CF Intercity se han enfrentado solamente una vez entre ellos y ganó el Tenerife B. El equipo canario en sus últimos cinco partidos, ha ganado dos de ellos, habiendo empatado otro y perdido los otros dos. Por su parte, el equipo alicantino llega habiendo ganado uno de sus últimos cinco partidos y habiendo perdido dos y empatado los otros dos.

