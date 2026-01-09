El CD Tenerife Femenino B afrontan este sábado a las 11:30 (hora canaria) el primer partido del año tras cerrar 2025 con una victoria ante el Atlético de Madrid B

El CD Tenerife Femenino B empieza el año recibiendo al Real Oviedo en casa / CD Tenerife Femenino

Este sábado 10 de enero, el CD Tenerife Femenino B vuelve a la competición con la disputa de la decimocuarta jornada de Primera Federación. La primera jornada del año 2026 en la que recibirá al Real Oviedo en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. El encuentro dará comienzo a las 11:30 (hora canaria) y supondrá el estreno competitivo del filial blanquiazul en el nuevo año.

Objetivo: seguir sumando

El conjunto dirigido por Adrián Albéniz encara esta cita con buenas sensaciones después de despedir 2025 con una importante victoria ante el Atlético de Madrid B. Un resultado que reforzó la confianza del grupo y confirmó la buena línea del equipo en las últimas jornadas. Las tinerfeñas quieren aprovechar ese impulso para arrancar el año sumando de nuevo en casa. Y también seguir así consolidando su situación clasificatoria en una categoría exigente. Con 19 puntos en la tabla y en la sexta posición, las tinerfeñas buscan ampliar su ventaja con los puestos de descenso.

El duelo ante el Real Oviedo se presenta como un reto competitivo. Ya que es un rival que, a pesar de no haber logrado el triunfo a domicilio en esta temporada, trae el recuerdo de la derrota de la primera vuelta en la ciudad ovetense.

Declaraciones del entrenador antes del partido

En la previa del encuentro, el técnico blanquiazul destacó la relevancia del choque: “Empezar el año compitiendo en casa siempre es importante. Cada partido cuenta y cada partido es muy importante, la clasificación está muy ajustada y el de mañana ante el Real Oviedo es la primera final que nos queda hasta que acabe la temporada”.

“El Oviedo es un rival directo para nosotras, en la primera vuelta no estuvimos bien ante ellas y queremos quitarnos esa espina que tenemos de ese partido. Somos equipos totalmente diferentes al de ese momento, y durante la semana hemos preparado bien el encuentro para estar preparadas y poder sacar los tres puntos” expresó Albéniz.

Declaraciones de Sara Niz

Por su parte, la guardameta blanquiazul Sara Niz, señaló que: “El equipo está con muchas ganas de volver a competir, queremos hacer un buen papel este sábado y lograr la victoria en el primer partido del año”