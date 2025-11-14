El CD Tenerife Femenino B visita al SE AEM en la próxima jornada

El filial blanquiazul afronta un nuevo reto a domicilio este domingo, 17 de noviembre, en el Camp d’Esports de Lleida

El entrenador del CD Tenerife Femenino B, Adrián Albéniz / CD Tenerife Femenino

El CD Tenerife Femenino B se prepara para una nueva jornada de Primera Federación, en la que visitará al SE AEM este domingo en el Camp d’Esports a las 10:00 (hora canaria). El encuentro, correspondiente a la jornada 10, supone un nuevo desafío para el conjunto dirigido por Adrián Albéniz, que continúa afianzando su crecimiento y competitividad en la categoría.

Tras el empate 2-2 ante el Valencia CF en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez, las blanquiazules afrontan el viaje con ilusión y confianza. El equipo ha trabajado durante la semana con el objetivo de mantener la buena línea mostrada en las últimas jornadas y seguir sumando fuera de casa.

Declaraciones del entrenador

El técnico Adrián Albéniz valoró positivamente la actitud del grupo en los últimos partidos y destacó la importancia de mantener la identidad del equipo lejos de la isla: “La idea es seguir la misma dinámica, seguir siendo ese equipo competitivo que estas dos últimas semanas se ha estado viendo y con garantías de sacar algo positivo. El SE AEM es un rival que ha cambiado de entrenador hace poco y puede darle otra motivación al grupo. nos tenemos que fijar en nosotras mismas e intentar aprovechar los errores, y sacarles provecho para conseguir puntuar en Lleida”.

Partido especial para Meritxell Martorell

Por su parte, Meritxell Martorell, jugadora del CD Tenerife Femenino B y exfutbolista del SE AEM, afronta este encuentro con especial motivación: “Es un partido bonito y especial para mí, porque vuelvo a un club en el que viví una etapa. Pero ahora defiendo los colores del Tenerife y voy con la máxima ilusión por ayudar al equipo. Hemos trabajado muy bien durante la semana y queremos demostrarlo en el campo. Sabemos que el rival en casa aprieta mucho, pero confiamos en nuestro trabajo y en poder puntuar, es una buena oportunidad para ir a por todas”.

El conjunto blanquiazul continúa mostrando signos de madurez y compromiso en su estreno en la categoría, con una plantilla joven que mantiene la ambición por competir en cada jornada y consolidar el proyecto del CD Tenerife Femenino B en el fútbol nacional.