ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasDeportes

El CD Tenerife Femenino busca ganar en el Heliodoro

RTVC
RTVC
CD Tenerife Femenino

El conjunto blanquiazul recibe al Granada CF en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, en el encuentro correspondiente a la jornada 11 de la Liga F

El entrenador del CD Tenerife Femenino, Eder Maestre / CD Tenerife Femenino

El CD Tenerife Femenino regresa este domingo al Heliodoro Rodríguez López después de casi un mes, para afrontar una nueva cita de Liga F Moeve, en la que se medirá al Granada CF a partir de las 12:00 horas.

La vuelta al Heliodoro de las tinerfeñas

Las blanquiazules llegan en un excelente momento de forma tras encadenar dos victorias consecutivas a domicilio, la última de ellas frente al Madrid CFF (0-2), un resultado que las afianza en la quinta posición de la tabla y las acerca a la parte alta de la clasificación. Con cinco puntos de ventaja sobre su perseguidor más inmediato, el conjunto dirigido por Eder Maestre afronta esta jornada con la ambición de seguir creciendo y brindar una alegría a su afición en forma de victoria.

El técnico blanquiazul destacó en la previa que “el equipo está en una dinámica muy positiva, con confianza y optimismo y con muchas ganas de volver a competir en casa. Sabemos que el Granada es un rival exigente, muy combinativo que a través del balón intentan hacerte daño. La clave del partido es estar más acertadas que ellas, correr más, ganar duelos y que nuestro plan de partido salga perfecto”.

Sobre el retorno al Heliodoro, Maestre subrayó que “volver a jugar ante nuestra gente siempre es especial. Queremos ganar porque una vez que se nos ha abierto este gran estadio para jugar como locales, tenemos que devolver esa confianza y ese apoyo que nuestra afición nos muestra cada partido. Lo vivimos con responsabilidad absoluta y el grupo está muy concienciado de ello”.

El rival

Por su parte, el Granada CF, dirigido por Irene Ferreras, ocupa la novena posición con 12 puntos y llega a la cita tras caer en su feudo ante el Sevilla FC (0-2). Un conjunto andaluz que la pasada temporada logró hacerse con los tres puntos en su visita a la isla, por lo que se presenta como un rival complicado para las futbolistas tinerfeñas.

Las bajas del equipo

En cuanto al parte médico, las blanquiazules Yerliane Moreno e Iratxe, cayeron lesionadas en el pasado encuentro ante el Madrid CFF y serán baja para este partido, además de Pisco, cuya lesión se extenderá durante un largo periodo de tiempo debido a su lesión en la rodilla.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Lanzamiento de un globo estratosférico con cohete integrado desde La Gomera

El CD Tenerife Femenino B visita al SE AEM en la próxima jornada

Cristina Valido celebra la garantía del transporte público gratuito en Canarias y Baleares

La borrasca Claudia deja su huella en Canarias

Fred. Olsen Express patrocinará al CD Tenerife Femenino

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025