El CD Tenerife Femenino busca ganar en el Heliodoro

El conjunto blanquiazul recibe al Granada CF en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, en el encuentro correspondiente a la jornada 11 de la Liga F

El entrenador del CD Tenerife Femenino, Eder Maestre / CD Tenerife Femenino

El CD Tenerife Femenino regresa este domingo al Heliodoro Rodríguez López después de casi un mes, para afrontar una nueva cita de Liga F Moeve, en la que se medirá al Granada CF a partir de las 12:00 horas.

La vuelta al Heliodoro de las tinerfeñas

Las blanquiazules llegan en un excelente momento de forma tras encadenar dos victorias consecutivas a domicilio, la última de ellas frente al Madrid CFF (0-2), un resultado que las afianza en la quinta posición de la tabla y las acerca a la parte alta de la clasificación. Con cinco puntos de ventaja sobre su perseguidor más inmediato, el conjunto dirigido por Eder Maestre afronta esta jornada con la ambición de seguir creciendo y brindar una alegría a su afición en forma de victoria.

El técnico blanquiazul destacó en la previa que “el equipo está en una dinámica muy positiva, con confianza y optimismo y con muchas ganas de volver a competir en casa. Sabemos que el Granada es un rival exigente, muy combinativo que a través del balón intentan hacerte daño. La clave del partido es estar más acertadas que ellas, correr más, ganar duelos y que nuestro plan de partido salga perfecto”.

Sobre el retorno al Heliodoro, Maestre subrayó que “volver a jugar ante nuestra gente siempre es especial. Queremos ganar porque una vez que se nos ha abierto este gran estadio para jugar como locales, tenemos que devolver esa confianza y ese apoyo que nuestra afición nos muestra cada partido. Lo vivimos con responsabilidad absoluta y el grupo está muy concienciado de ello”.

El rival

Por su parte, el Granada CF, dirigido por Irene Ferreras, ocupa la novena posición con 12 puntos y llega a la cita tras caer en su feudo ante el Sevilla FC (0-2). Un conjunto andaluz que la pasada temporada logró hacerse con los tres puntos en su visita a la isla, por lo que se presenta como un rival complicado para las futbolistas tinerfeñas.

Las bajas del equipo

En cuanto al parte médico, las blanquiazules Yerliane Moreno e Iratxe, cayeron lesionadas en el pasado encuentro ante el Madrid CFF y serán baja para este partido, además de Pisco, cuya lesión se extenderá durante un largo periodo de tiempo debido a su lesión en la rodilla.