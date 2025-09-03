El Tenerife quiere doblegar al Mérida para cosechar una importante victoria en el primer partido en el Heliodoro Rodríguez López

El Tenerife se quiere estrenar con buen pie en casa ante el Mérida

El CD Tenerife afronta este sábado a las 20:30 (hora canaria) su primer partido en casa de la temporada 2025-26 en la Primera Federación, recibiendo a la AD Mérida en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El duelo, correspondiente a la segunda jornada del Grupo 1, llega con ambos equipos empatados a tres puntos tras sus victorias iniciales.

Momento de forma

Los de Cervera comenzaron con buen pie al imponerse por 0-2 al Guadalajara, un estreno que tuvo como protagonista al joven Dani Fernández, canterano que marcó el primer gol de la campaña.

Por su parte, el Mérida viene de cosechar una victoria en casa por 1-0 contra el Barakaldo. Carlos Doncel fue el autor del gol que dejó los tres puntos en el Estadio Romano.

Clasificación

El Grupo 1 de esta edición de la Primera Federación se presenta como uno de los más exigentes de los últimos años. Dentro del mismo se encuentran equipos potentes como Tenerife, Real Madrid Castilla, Lugo o Racing de Ferrol luchando por el ascenso.

Pequeña reducción de asientos

El regreso del fútbol al Heliodoro Rodríguez López también llega acompañado de cambios en la grada: el estadio ha renovado sus butacas, lo que ha supuesto una leve reducción de aforo de aproximadamente unas mil butacas.

Alineaciones

Minuto a minuto

Sigue las novedades del encuentro a tiempo real.