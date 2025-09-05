Álvaro Cervera tiene la duda de Marc Mateu para el partido contra la AD Mérida al sufrir un esguince en un entrenamiento

Marc Mateu, duda del Tenerife para recibir al Mérida. Imagen: CD Tenerife.

El futbolista del CD Tenerife Marc Mateu es duda para el partido de este sábado ante la AD Mérida en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en la segunda jornada del grupo 1 de Primera Federación, al sufrir un esguince en el entrenamiento del pasado miércoles en la Ciudad Deportiva.

El rival

Así lo ha comunicado este viernes el entrenador del equipo blanquiazul, Álvaro Cervera, en la conferencia de prensa previa a un partido frente a un «rival de categoría, un equipo atrevido», con el que quieren confirmar las buenas prestaciones después de empezar la temporada con una victoria a domicilio ante el CD Guadalajara (0-2).

Cervera recuerda que el equipo extremeño estuvo cerca de ascender la campaña anterior, aunque ahora ha cambiado de entrenador pero «ha fichado bien», por lo que será un adversario «complicado» en la puesta en escena de los blanquiazules ante su público, a partir de las 20.30 horas.

Altas

El técnico del equipo isleño ha confirmado que el extremo Alassan está recuperado de un golpe en la rodilla que le impidió viajar para jugar el primer partido, y con respecto a Javi Pérez, el último fichaje, reconoce que no está para disputar el partido completo, pero sí parte del mismo.

Precisamente la llegada del centrocampista que jugó la pasada temporada en el Huesca ha propiciado el descarte del defensa argentino Facundo Agüero, quien sigue entrenándose «con normalidad, pero sin ficha» a la espera de que el club solucione su «difícil» situación.

Tema Maikel Mesa

Cervera ha asegurado que con Maikel Mesa no hay ninguna polémica «porque si no quisiera que estuviese aquí, lo hubiera dicho desde el primer día, pero no es así, es uno más, la relación es perfecta», y ha aclarado que no lo incluyó en la convocatoria para Guadalajara porque antes del cierre del mercado surgió una proposición de otro club que finalmente desestimó.

El entrenador del equipo blanquiazul ha reconocido que en el equipo hay «responsabilidad por no fallar» en el estreno liguero en casa, para el que se vaticina un gran ambiente por las notables cifras de la campaña de abonados, que se cierra este viernes