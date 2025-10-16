Podrá seguirse en directo, a partir de las 17:30 horas, a través de la TDT y la web de RTVC con geobloqueo para Canarias

Televisión Canaria ofrece este sábado, 18 de octubre, a partir de las 17:30 horas, el duelo entre el CD Tenerife y el Unionistas de Salamanca, correspondiente a la octava jornada liguera. Un encuentro que podrá seguirse en directo a través de la TDT y en la web de RTVC (rtvc.es), con geobloqueo para Canarias.

El Estadio Heliodoro Rodríguez López será el escenario de un choque en el que los blanquiazules buscarán prolongar su excelente inicio de temporada ante un rival necesitado de puntos. La retransmisión contará con la narración de Dani Álvarez, los comentarios de Juanma Bethencourt y el seguimiento a pie de campo de Fátima Febles.

Cómo llegan los equipos

El conjunto blanquiazul llega tras firmar su primer empate de la temporada (0-0 frente al Cacereño), con un balance sobresaliente de seis victorias en siete jornadas, lo que lo consolida como líder destacado y gran favorito al ascenso. Con 19 puntos en el tablero, el equipo de Álvaro Cervera aventaja en cinco al Celta de Vigo B.

Por su parte, el Unionistas de Salamanca atraviesa un inicio de campaña algo más irregular. Los charros suman dos victorias y cinco derrotas, aunque llegan con la moral reforzada tras su reciente triunfo por 2-0 ante el Mérida, que les permite recortar distancias en la lucha por la permanencia.

Actualmente ocupan puestos de descenso, con 6 puntos, a solo dos de la zona de salvación que marca el Arenas de Getxo.