CD Tenerife vs CD Guadalajara | J22 Primera Federación 25-26

CD Tenerife vs CD Guadalajara. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 31 de enero. Partido correspondiente a la J22 de la Primera Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

CD Tenerife y CD Guadalajara se enfrentan este sábado 31 de enero a partir de las 15:15 (hora canaria) en la Estadio Heliodoro Rodríguez López. Partido correspondiente a la jornada 22 de la Primera Federación.

CD Tenerife vs CD Guadalajara | J22 Primera Federación

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras ganar al Real Madrid Castilla. El equipo de Álvaro Cervera es líder a 12 puntos de su perseguidor más cercano, el Celta Fortuna. El equipo está firmando un inicio de campaña sobresaliente, lo que lo consolida como uno de los grandes favoritos al ascenso.

Por su parte, el Guadalajara es colista en la clasificación del grupo 1 de Primera RFEF. El equipo ha ganado solamente cuatro partidos, habiendo empatado seis y perdido once encuentros.

Posiciones en la clasificación de CD Tenerife y CD Guadalajara

En la clasificación, el Tenerife es líder destacado con 50 puntos, doce por encima del Celta Fortuna. Por su parte, el Deportivo Guadalajara ocupa la vigésima posición de la tabla. El conjunto castellanomanchego se encuentra con 18 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Tenerife y CD Guadalajara

El CD Tenerife y el CD Guadalajara se han enfrentado solamente una vez entre ambos, en la que ganó el Tenerife. El equipo canario ha ganado sus últimos cinco partidos.

Por su parte, el equipo guadalajareño llega al encuentro habiendo perdido cuatro de sus últimos cinco partidos y empatando otro.

