El centrocampista madrileño solo se ve superado en número de partidos por Alberto Molina, un histórico del club

Un 11 de julio de 2013, el CD Tenerife recibía con los brazos abiertos a un nuevo mediocentro: Aitor Sanz. De perfil defensivo, el madrileño llegaba tras ser pieza clave en el Real Oviedo durante tres temporadas y no ha defraudado en el club tinerfeño.

Aitor Sanz, el eterno capitán que cumplirá 400 partidos con el CD Tenerife/ Imagen del CD Tenerife

Este sábado, frente al CD Guadalajara, el jugador cumplirá 400 partidos con el equipo blanquiazul, una cifra histórica, solo superada por Alberto Molina. Estas 12 temporadas le han permitido ganarse el cariño de la afición y consolidarse como el eterno capitán de un club histórico como el CD Tenerife.

Columna vertebral del club

Ejemplo dentro y fuera de la cancha, el madrileño debutó con el CD Tenerife de la mano del mismo técnico que actualmente dirige la plantilla: Álvaro Cervera. Aquel momento marcó un antes y un después en su carrera. Desde entonces, ha disputado 399 partidos con el club, 365 de ellos como titular, y ha anotado 13 goles.

Todo aficionado al fútbol sabe que, en la posición de mediocentro defensivo, los goles no son lo más importante. Este puesto exige un jugador con garra, constancia en su zona del terreno de juego y la valentía necesaria para convertirse en la columna vertebral del equipo.

Sanz siempre ha tenido claro su rol. A pesar de los múltiples ascensos y descensos vividos y de una grave lesión que lo dejó fuera de juego durante la temporada 2018/19, el centrocampista ha mantenido una notable regularidad dentro del club, siendo el jugador más longevo en vestir la camiseta blanquiazul a sus ya 41 años.

La intensidad siempre resulta clave en el centro del campo y, por ello, el madrileño ha registrado un total de 163 tarjetas (156 amarillas y 7 rojas). Por otro lado, las asistencias también son fundamentales: la magia de facilitar el gol a un compañero con un pase. En ese apartado, Sanz suma 12 en su paso por el club blanquiazul.

Intensidad y liderazgo

Su liderazgo, compromiso y calidad le llevaron a ganarse la confianza tanto del cuerpo técnico como de sus compañeros desde el primer minuto. El CD Tenerife se ha convertido, para el jugador, en el amor de su vida.

Aitor Sanz, sexto futbolista con más partidos del CD Tenerife

Muy pocos han sabido sentir los colores de verdad y demostrarlo cada día sobre el césped como Aitor. El club ha conocido las cimas y también los abismos, hasta tocar fondo con el reciente descenso a 1ª RFEF.

En el momento de tomar la decisión de si continuar con el club o marcharse, el madrileño lo tuvo claro y se quedó para intentar conseguir de nuevo el ascenso a la segunda categoría nacional. Aitor ha seguido remando a contracorriente, decidido a levantar al equipo con la entrega de quien entiende el fútbol como un acto de lealtad, incluso a los 41 años.

Aitor Sanz con el expresidente del CD Tenerife, Paulino Rivero. Imagen CD Tenerife

Esta temporada 2025/26 ha sido protagonista en más de una ocasión: ha marcado goles, ha firmado algunos de sus mejores partidos y, por encima de todo, nos ha recordado qué significa amar unos colores.