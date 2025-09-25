Compartirá con la audiencia la inspiradora historia de Adelia Ramírez, una chef salvadoreña que cumplió su sueño de abrir su propia cafetería-pastelería en Lanzarote

Además, dará a conocer a los ganadores del 8º Certamen Regional de Gastronomía

Delicias de repostería de Adelia Ramírez. Adelia Ramírez, pastelera.

‘Cebollas Verdes‘ arranca su episodio de este viernes 26 de septiembre a las 21:00 horas con una historia de tesón. El espacio gastronómico de la Radio Canaria contará el recorrido vital y profesional de Adelia Ramírez que tras licenciarse en su país, El Salvador, en gastronomía y hacer un máster en pastelería, llegó a Lanzarote para hacer prácticas en un hotel. Se enamoró del oficio y de la isla.

Adelia empezó con un pequeño obrador, trabajando solo por encargo. Poco a poco se ha hecho un nombre en Lanzarote llegando a formar parte del equipo de Saborea Lanzarote en sus eventos dentro y fuera de la isla y en redes se ha hecho viral. Ahora, ha hecho realidad su sueño al abrir su propia cafetería-pastelería, ubicada en la calle Canalejas número 30, en el corazón de Arrecife.

Además, El programa descubre a los ganadores del 8º Certamen Regional de Gastronomía que se ha celebrado esta semana en San Miguel de Abona y de donde han salido los que van a representar a Canarias en el próximo Certamen Nacional de Cocina y Pastelería que se celebra en Palma de Mallorca el 11 de noviembre. Ellos son, en la categoría de cocina, Eliana Real, del Hotel Bahía del Duque y Felipe Martín, del Hotel Iberostar Anthelia, en pastelería.

El programa termina acompañado de las ricas salsas de tomate, boloñesa, pesto así como todo tipo de trucos para preparar ricos acompañamientos para pastas, con el chef docente, Aníbal Placeres.