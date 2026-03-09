Celta Fortuna vs CD Tenerife | J28 Primera Federación 25-26

Celta Fortuna vs CD Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este viernes 13 de marzo. Partido correspondiente a la J28 de la Primera Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Celta Fortuna y CD Tenerife se enfrentan este viernes 13 de marzo, a partir de las 20:15 (hora canaria) en el Campo Municipal de Barreiro. Partido correspondiente a la jornada 28 de la Primera Federación.

Celta Fortuna vs CD Tenerife | J28 Primera Federación

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras empatar 1-1 en casa ante el Lugo. El equipo de Álvaro Cervera es líder a 10 puntos de su perseguidor más cercano, el Celta Fortuna. El equipo está firmando un inicio de campaña sobresaliente, lo que lo consolida como uno de los grandes favoritos al ascenso.

Por su parte, el Celta Fortuna se encuentra en puestos de playoff, en segunda posición. El equipo ha ganado catorce partidos, habiendo empatado siete y perdido seis encuentros.

Posiciones en la clasificación de Celta Fortuna y CD Tenerife

En la clasificación, el Tenerife es líder destacado con 59 puntos, diez por encima del Celta Fortuna. Por su parte, el Celta Fortuna ocupa la segunda posición de la tabla. El conjunto gallego se encuentra con 49 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre Celta Fortuna y CD Tenerife

El Celta Fortuna y el CD Tenerife se han enfrentado solamente tres veces, en las que el Tenerife ha ganado dos partidos y el Celta Fortuna el otro, coincidiendo en que siempre ha ganado el equipo local. El equipo canario ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, habiendo empatado tres y perdido el otro.

Por su parte, el equipo vigués llega al encuentro habiendo ganado dos de sus últimos cinco partidos, empatado otros dos y perdido el último.

Retransmisión en RTVC

Televisión Canaria ofrecerá este viernes 13 de marzo la retransmisión en directo del encuentro de la 28ª jornada de Primera Federación entre el Celta Fortuna y el CD Tenerife.

La retransmisión podrá seguirse en directo por TDT en Televisión Canaria y a través de la web rtvc.es (con geobloqueo fuera de Canarias).

