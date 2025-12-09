La epidemia de cólera de 1893, que se cobró la vida de 382 personas en la capital tinerfeña, precipitó la construcción de este cementerio, popularizado al aparecer en la portada de un disco de U2 (Achtung Baby, 1991)

El cementerio Traslarena luce una imagen renovada gracias a las obras de rehabilitación a las que ha sido sometido pero, sobre todo, debido a la resistencia de un pueblo, el de San Andrés, que ha defendido de la especulación este histórico camposanto, contiguo a la playa de las Teresitas.

Informa RTVC.

La epidemia de cólera de 1893, que se cobró la vida de 382 personas en la capital tinerfeña, precipitó la construcción de este cementerio, popularizado al aparecer en la portada de un disco de U2 (Achtung Baby, 1991).

La inauguración de la playa de Las Teresitas con la arena traída desde el Sáhara precipitó su cierre. El último enterramiento data del 21 de junio de 1964, el de Francisco Brito, conocido como Paco Machuco.

A partir de entonces varios han sido los intentos por destruirlo para planes y proyectos urbanísticos, dada su estratégica ubicación prácticamente dentro de la mayor playa de Santa Cruz de Tenerife.

El cementerio Traslarena en San Andrés luce una imagen renovada tras resistir a la especulación. RTVC

Oposición vecinal

De hecho, su demolición comenzó en 1976 con el fin de trasladar los restos de las 102 personas que allí permanecen enterradas al camposanto de Santa Lastenia. La oposición vecinal logró que se pararan las obras.

Años después, el Ayuntamiento de Santa Cruz propuso sustituirlo por una plaza pública con un monumento con los nombres de las personas que allí descansan.

Entre ellas, varias de las que perecieron en el naufragio del Flachat (1898), un barco de bandera francesa que se hundió frente a la costa de Taganana con 51 personas a bordo, entre ellas cuatro niños. La embarcación realizaba la ruta entre Barcelona y La Guaira (Venezuela).

Inauguración de la primera fase

En el acto de inauguración de esta primera fase de las obras, los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo, y del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, así como el teniente de alcalde de Santa Cruz, Carlos Tarife, han recalcado el empeño del pueblo de San Andrés por salvar este camposanto de la especulación.

Marcos Cova, miembro de la asociación El Pescador y uno de los impulsores de la defensa del camposanto, ha afirmado que el acto de hoy «marca un antes y un después en la historia del cementerio. Tras más de 130 años, hemos logrado recuperar su dignidad, su memoria y su valor patrimonial».

Los trabajos de rehabilitación han abarcado todos los elementos del cementerio: en la capilla (1930) se consolidaron los muros, se reconstruyó la cubierta y se restauró el interior con una hornacina central y un retablo de madera de morera.

Además, los muros exteriores se restauraron con mortero y pintura a la cal, incorporando carpintería de madera de morera en la puerta de acceso, recuperando así el aspecto original de este camposanto de San Andrés.

Participación comunitaria

En cuanto a la vegetación, se eliminaron especies dañinas y se reintrodujeron cipreses y matorral autóctono. Además, se ha instalado iluminación general con estética tradicional y la capilla durante la noche.

El proyecto ha incluido un proceso de participación comunitaria coordinado por un equipo multidisciplinar con arquitecto, antropólogo e historiador.

Este trabajo ha permitido recopilar testimonios, documentos y memorias que han dado lugar a la edición del libro ‘Traslarena. Una historia de lucha y resistencia’, con textos de Daniel García Pulido, Sergio Pou Hernández y Francisco Cabrera Alonso, así como a la creación de la exposición homónima, abierta ya al público.

Ambos recursos recogen la historia del cementerio desde su origen en 1893, ligado a la epidemia de cólera, hasta su papel actual como símbolo identitario, cultural y emocional de San Andrés. La exposición combina fotografías que recorren su historia, así como genealogías, relatos de vida y elementos patrimoniales recuperados.