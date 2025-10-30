La Regenta ya tiene accesible el Fondo de Cómic Octavio Cardoso, formado por más de mil cómics de los ochenta y noventa

El Centro de Arte La Regenta añade a sus colecciones el Fondo de Cómic Octavio Cardoso

El Centro de Arte La Regenta ya tiene en su poder el Fondo de Cómic Octavio Cardoso, integrado por más de mil ejemplares. Esta colección cuenta con varios títulos y series de cómics para adultos de las décadas de los ochenta y los noventa. Cardoso, gestor cultural experto en documentación y patrimonio audiovisual, ha donado este fondo para su salvaguarda y puesta a disposición del público.

Con esta incorporación, el Centro de Arte La Regenta, que está gestionado por el Gobierno de Canarias en la capital grancanaria, será el ente responsable de preservar esta colección. Un hecho que refuerza el compromiso de La Regenta con la conservación y promoción de la cultura contemporánea. Este se convierte en uno de los pocos fondos públicos en Canarias dedicados exclusivamente al cómic.

Más de cien títulos nacionales

El fondo cuenta con más de cien títulos y nombres de producción nacional, entre los que destacan cómics de Ivanpiire, de Jordi Bernet y Carlos Trillo; Internas, de José Luis Galiano, Marta Guerrero y Alfredo Pons.

También está compuesto por títulos como las colecciones CIMOC, 1984, Metal Hurlant, Tótem, El Víbora, Ilustración+COMIX Internacional y los almanaques y números especiales de Creepy, entre otros.

Los usuarios e investigadores ya disponen de estas colecciones para su consulta y lectura, lo que les permitirá indagar en las figuras de los historietistas y guionistas.