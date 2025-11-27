Sanidad avanza en el procedimiento para su construcción porque el objetivo es que comiencen las obras esta legislatura

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha anunciado este jueves que los presupuestos del Servicio Canario de Salud (SCS) para 2024 contiene una partida de 700.000 euros destinados al proyecto del Centro de Atención a las Especialidades (CAE) de La Lajita, en Fuerteventura.

El centro de especialidades La Lajita cuenta con una partida en los presupuestos de 2026. Imagen de archivo de La Lajita. RTVC.

La consejera de Sanidad, Esther Monzón, ha anunciado en la Comisión de Sanidad del Parlamento regional los avances que ha hecho su departamento en el procedimiento para la construcción de este centro, ha informado el Gobierno canario en un comunicado.

Monzón ha indicado que «el objetivo es que puedan comenzar las obras durante esta legislatura, pues el CAE de La Lajita es una infraestructura muy necesaria y esperada por la población de la comarca sur de la isla majorera».

La consejera ha asegurado que «en esta legislatura hemos dado pasos muy importantes para garantizar que este centro sea una realidad lo antes posible». Ha recordado que, una vez se finalizó el expediente de cesión gratuita de la parcela por parte del Ayuntamiento de Pájara, se encargó el levantamiento topográfico del terreno. «Una acción técnica imprescindible que se completó y entregó en mayo de este año, lo que nos permitió dar el siguiente paso en el proceso», ha señalado.

Estudio geotécnico

Paralelamente, se intentó contratar el estudio geotécnico a través del Sistema Dinámico de Adquisición, una técnica de racionalización de la contratación prevista en Ley de Contratos del Sector Público, abierta a cualquier empresa interesada que cumpla con los criterios de selección.

«Al no existir en este sistema ninguna empresa inscrita que pudiera asumirlo, se optó por contratar este estudio mediante procedimiento abierto», ha apostillado.

En lo referente a la licitación del proyecto arquitectónico, la consejera ha informado de que ya se han terminado los pliegos para la contratación de la redacción del proyecto, por procedimiento abierto armonizado, y se ha remitido la memoria de justificación a la Intervención Delegada para la fiscalización previa, por lo que si no hay ningún reparo se procedería a la publicación del expediente de licitación.

«Esto nos permitirá licitar y adjudicar la redacción del proyecto lo antes posible, para su posterior revisión y aprobación», ha afirmado.

Plan funcional ya aprobado

Según el plan funcional ya aprobado, el CAE de La Lajita contará con una superficie mínima construida de 16.000 metros cuadrados, lo que lo convertirá en un centro diseñado para responder a las necesidades actuales y futuras de la población y con una cartera de servicios amplia, moderna y bien dimensionada para acercar los servicios sanitarios especializados a los residentes del sur de la isla.

Estará dotado con un área de consultas externas y pruebas funcionales, incluyendo veintidós consultas de especialidades médicas, once consultas de enfermería y matrona y cinco salas de curas.

También dispondrá de unidades como la de Salud Mental, Atención Temprana, Rehabilitación o Tratamiento del Dolor, y contará con el servicio de hospitalización a domicilio (HADO).

Además, el CAE tendrá hospital de día general, unidad de hemodiálisis, cirugía ambulatoria, diagnóstico por imagen, laboratorio y banco de sangre.