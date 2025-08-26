‘Cero Cuatro’, un documental sobre la realidad de las enfermedades raras

El documental, que se emite este miércoles a las 22:30 horas, acompaña a un grupo de familias que conviven con enfermedades raras

Juntas, emprenden la ruta 0-4, hasta el pico del Teide, una metáfora del esfuerzo, la fortaleza y la lucha que marca el día a día de las familias afectadas

Dos meses después de su estreno, Televisión Canaria vuelve a emitir este miércoles 27 de agosto, a las 22:30 horas, ‘Cero cuatro’, un documental que acompaña a un grupo de padres y madres cuyos hijos padecen enfermedades raras.

Unidos por esta experiencia, los protagonistas se enfrentan al reto de completar la ruta 0-4 en Tenerife, un recorrido que parte desde el nivel del mar hasta alcanzar el Pico del Teide, a casi 4.000 metros de altitud. La cinta acompaña a estas familias a lo largo de todo el proceso de preparación para superar este exigente desafío físico y emocional.

Más allá del desafío físico, la película se adentra en las rutinas y emociones de estas familias, mostrando con una mirada intimista su verdad cotidiana. El ascenso se convierte así en una metáfora de las fases psicológicas que atraviesan quienes conviven con la enfermedad, reflejando la fortaleza, la vulnerabilidad y el amor incondicional que sostienen cada paso.

Dirigido por Omar Caballero e impulsado por el proyecto solidario Mi superhéroe eres tú, del atleta Samuel Rizo, ‘Cero Cuatro’ invita a mirar desde la empatía y la solidaridad realidades que suelen permanecer en silencio, en el seno de las familias.

Con las historias de Zoe, Sarah, Fran, Yaiza y Alexandra, el documental visibiliza la realidad que viven estas personas y cómo estas experiencias transforman el mundo de quienes las viven, revelando una fortaleza inesperada y una forma distinta de entender la vida.