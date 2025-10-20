Continúa cerrada baño la playa de El Reducto en Arrecife a la espera de nuevas analíticas



Después de varios días cerrada al baño, la playa de El Reducto continúa con bandera roja y a las 14:00 horas habrá nuevo análisis en la calidad del agua

La playa de El Reducto, en Arrecife (Lanzarote), continúa cerrada al público con bandera roja. Las condiciones del mar son seguras pero se está a la espera de un nuevo análisis de la calidad del agua previsto para las 14:00 horas de este lunes.

Durante la jornada, se espera un tiempo de sol y nubes, con una temperatura del aire de 22 grados y una temperatura del mar de 21 grados.

La marea alta se ha registrado a las 07:30 horas, mientras que la marea baja se producirá alrededor de las 13:30 horas.