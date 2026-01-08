En Tenerife la TF-24 en Tosca de Ana María-Palo Blanco-Llanadas está cerrada por el temporal de nieve

El temporal de nieve afecta en la madrugada de este jueves a 28 carreteras, ninguna en la red principal, de las que nueve están cerradas en diferentes puntos de Granada, Asturias, Salamanca, Navarra y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

9 cerradas

Las nueve carreteras cerradas son la A-395 y la A-4025 en Granada, en las cercanías de Sierra Nevada; en Asturias la AS-112 en Puerto de San Isidoro, la CO-4 en Covadonga hacia Los Lagos y la LN-8 en Los Pontones-El Quempu; y en Santa Cruz de Tenerife la TF-24 en Tosca de Ana María-Palo Blanco-Llanadas.

En Salamanca está en nivel negro la DSA-191 en Candelario; en Navarra la NA-2011 en Pikatua y la NA-2012 en Muskilda-Irati.

17 en nivel rojo

Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), además de esas nueve carreteras en nivel negro, también hay 17 en nivel rojo. Esto significa que es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno y se restringe el paso a autobuses y vehículos pesados. Están en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Cantabria y Cataluña.

La DGT recuerda a los conductores que vayan equipados con cadenas o neumáticos de invierno.