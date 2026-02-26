El técnico del CD Tenerife pide paciencia para superar el entramado defensivo del conjunto asturiano este viernes en el Heliodoro

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha mostrado su máxima cautela de cara al encuentro de este viernes frente al Real Avilés Industrial. El partido, correspondiente a la vigésima sexta jornada del grupo 1 de Primera Federación, se disputará en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Cervera recela de las bajas del Avilés y fija el objetivo inmediato en los 60 puntos / Imagen archivo

A pesar de las importantes bajas con las que viajará el conjunto asturiano a la isla, el técnico blanquiazul prefiere huir de cualquier exceso de confianza.

Durante su comparecencia ante los medios, Cervera confesó que le da «mucho miedo» que el entorno hable tanto de las ausencias del rival. Según su experiencia, los jugadores menos habituales que salgan al terreno de juego para sustituir a los titulares «correrán lo mismo o más» para reivindicarse.

Paciencia ante el muro defensivo

El preparador tinerfeñista ha pedido a sus jugadores y a la grada tener «paciencia» y «no desesperar» para lograr abrir la lata. Cervera prevé que el Avilés plantee un sistema muy conservador, previsiblemente un 1-5-4-1, acumulando muchos efectivos por detrás de la línea del balón.

Esta rocosa disposición táctica es la que ha adoptado el equipo visitante para protegerse tras la dura goleada por 6-3 que sufrió ante el Arenteiro hace tres semanas.

En cuanto al once inicial, el entrenador reconoció tener alternativas abiertas para suplir la baja de Nacho Gil en la banda izquierda. Entre sus opciones baraja repetir con Fabricio Assis en esa demarcación, como ya hizo la semana pasada, o apostar por un extremo natural, citando a Jéremy Jorge y Balde como candidatos.

La «franja buena» y la prudencia del líder

Una victoria este viernes permitiría al CD Tenerife alcanzar la ansiada barrera de los 60 puntos, una cifra que Cervera califica directamente como la «franja buena». El técnico subraya la importancia de llegar a esa cota cuanto antes, recordando que tras este choque aún restarán doce jornadas por disputarse.

Este encuentro marca el inicio de un tramo del calendario que llama la atención y que podría resultar determinante para el desenlace de la temporada.

Los blanquiazules jugarán dos partidos seguidos en casa, recibiendo también al Lugo el próximo 7 de marzo, para posteriormente visitar al Celta Fortuna, actual segundo clasificado a nueve puntos de distancia.

A pesar de esta cómoda ventaja en el liderato, Cervera descarta de forma tajante hablar de un ascenso matemático antes de tiempo. Para ilustrar su prudencia, recordó el caso de la Cultural Leonesa la pasada campaña, que llegó a tener una renta similar y acabó logrando el objetivo por un solo gol de margen frente a la SD Ponferradina.