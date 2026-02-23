CD Tenerife vs Real Avilés CF | J26 Primera Federación 25-26

CD Tenerife vs Real Avilés CF. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este viernes 27 de febrero. Partido correspondiente a la J26 de la Primera Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

CD Tenerife y Real Avilés CF se enfrentan este viernes 27 de febrero a partir de las 20:15 (hora canaria) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Partido correspondiente a la jornada 26 de la Primera Federación.

CD Tenerife vs Real Avilés CF | J26 Primera Federación

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras ganar por 0-1 en su visita al CD Arenteiro. El equipo de Álvaro Cervera es líder a 9 puntos de su perseguidor más cercano, el Celta Fortuna. El equipo está firmando un inicio de campaña sobresaliente, lo que lo consolida como uno de los grandes favoritos al ascenso.

Por su parte, el Real Avilés se encuentra en mitad de la clasificación. El equipo ha ganado nueve partidos, habiendo empatado otros cuatro y perdido doce encuentros.

Posiciones en la clasificación de CD Tenerife y Real Avilés CF

En la clasificación, el Tenerife es líder destacado con 57 puntos, nueve por encima del Celta Fortuna. Por su parte, el Real Avilés CF ocupa la decimotercera posición de la tabla. El conjunto asturiano se encuentra con 31 puntos

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Tenerife y Real Avilés CF

El CD Tenerife y Real Avilés CF solo se han enfrentado tres veces entre ellos, donde el Tenerife ganó las tres. El equipo canario ha ganado tres de sus últimos cinco partidos pero ha empatado otro y perdido el otro.

Por su parte, el equipo avilesino llega al encuentro habiendo empatado su último partido, pero perdido los otros cuatro de sus últimos cinco partidos.

