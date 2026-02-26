El técnico blanquiazul alcanzó la pasada jornada los 161 encuentros, convirtiéndose en el entrenador con más partidos en la historia del club

El Heliodoro se pondrá las gafas para homenajear el récord histórico de Álvaro Cervera / Imagen archivo

El CD Tenerife ha organizado un homenaje para su técnico, Álvaro Cervera, durante los prolegómenos del encuentro frente al Real Avilés Industrial, correspondiente al grupo 1 de Primera Federación. La iniciativa principal de esta celebración consistirá en la entrega de unas «gafas artificiales» a todos los aficionados en las puertas de acceso al recinto deportivo.

Una cifra de leyenda en el banquillo

Este reconocimiento llega después de que Cervera se convirtiera la pasada semana en el entrenador con más partidos dirigidos en la centenaria historia de la entidad blanquiazul.

El técnico alcanzó la histórica cifra de 161 encuentros en el banquillo tinerfeñista durante la jornada anterior, en la que su equipo logró una importante victoria por 0-1 a domicilio frente al CD Arenteiro. Para que el homenaje luzca en todo su esplendor, el club ha pedido a los espectadores que se coloquen las gafas justo en el momento en que los equipos salten al terreno de juego.

Asimismo, solicitan que las mantengan puestas, como mínimo, hasta que el árbitro señale el pitido inicial del choque.

El origen del apodo ‘El Gafa’

Las gafas no son un elemento elegido al azar, sino que se han convertido en el símbolo inconfundible que acompaña a Álvaro Cervera desde su exitosa etapa en el Cádiz.

Fue precisamente en su anterior club donde se le empezó a conocer popularmente en el ámbito futbolístico bajo el apelativo de ‘El Gafa’. Los guiños hacia el entrenador por parte de la entidad ya han comenzado a dejarse ver durante la semana.

Este mismo jueves, la mesa desde la que el técnico atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa apareció decorada con la silueta de varias gafas adheridas a su superficie.

Llamamiento a la afición blanquiazul

Además del reparto de este peculiar obsequio, el CD Tenerife tiene prevista otra acción especial durante la previa del partido que ha preferido mantener en secreto para sorprender a los asistentes.

Desde la entidad han hecho una invitación formal a todos los seguidores blanquiazules para que acudan al estadio y participen activamente en la grada. El objetivo del club es que la afición arrope a su técnico en este «sentido y merecido homenaje» diseñado para conmemorar la marca histórica superada por el preparador.