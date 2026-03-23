CF Talavera vs CD Tenerife | J30 Primera Federación 25-26

CF Talavera vs CD Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 28 de marzo. Partido correspondiente a la J30 de la Primera Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es

CF Talavera y CD Tenerife se enfrentan este sábado 28 de marzo, a partir de las 20:00 (hora canaria) en el Estadio Municipal El Prado. Partido correspondiente a la jornada 30 de la Primera Federación.

CF Talavera vs CD Tenerife | J30 Primera Federación

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras ganar 1-0 en casa al Osasuna B. El equipo de Álvaro Cervera es líder a 12 puntos de su perseguidor más cercano, el Celta Fortuna. El equipo está firmando una campaña sobresaliente, lo que lo consolida como uno de los grandes favoritos al ascenso.

Por su parte, el CF Talavera se encuentra en puestos de descenso. El equipo ha ganado ocho partidos, habiendo empatado siete y perdido catorce encuentros.

Posiciones en la clasificación de CF Talavera y CD Tenerife

En la clasificación, el Tenerife es líder destacado con 63 puntos, doce por encima del Celta Fortuna. Por su parte, el CF Talavera ocupa la decimoséptima posición de la tabla. El conjunto toledano se encuentra con 31 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre CF Talavera y CD Tenerife

El CF Talavera y el CD Tenerife se han enfrentado solamente una vez y ganó el Tenerife. El equipo canario ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, habiendo empatado los tres.

Por su parte, el equipo toledano llega al encuentro habiendo ganado uno de sus últimos cinco partidos, empatado tres y perdido otro.

Retransmisión en RTVC

Televisión Canaria ofrece este sábado 28 de marzo la retransmisión en directo del encuentro de la 30ª jornada de Primera Federación entre el CF Talavera y el CD Tenerife.

La retransmisión podrá seguirse en directo por TDT en Televisión Canaria y a través de la web rtvc.es (con geobloqueo fuera de Canarias).

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