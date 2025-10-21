El mal estado de la lona y la falta de lluvias en la zona han provocado que la charca de La Laguna de Valleseco se encuentre casi vacía

Imagen de la charca de La Laguna de Valleseco

La charca de La Laguna de Valleseco, uno de los espacios naturales más emblemáticos del municipio grancanario, atraviesa una situación crítica. El vaso de agua se encuentra prácticamente seco, debido a la escasez de lluvias y al mal estado de la lona que la reviste desde su construcción en 2004.

La lona presenta múltiples roturas que impiden retener el agua, provocando que esta se filtre con rapidez. Para garantizar el bienestar de los animales que habitan en la zona, cada día se vierten más de 5.000 litros de agua, aunque gran parte se pierde por las fugas.

La charca suele llenarse con los excedentes de agua procedentes de las lluvias, pero este año la precipitación ha sido mínima, lo que ha reducido drásticamente el nivel de agua. Esta combinación de factores ha dejado el espacio casi sin agua, afectando a la fauna local y al entorno.

El Ayuntamiento de Valleseco ha anunciado que ya existe un proyecto en marcha para sustituir la lona deteriorada. El objetivo es evitar el desperdicio de agua y recuperar el ecosistema del lugar. Las previsiones apuntan a que las obras podrían ejecutarse antes de final de año. Con dicha actuación que los vecinos consideran urgente ante la actual situación de sequía.