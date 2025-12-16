La actriz pasa por el estudio de la Radio Canaria tras visitar las islas con motivo de la Muestra de Cine Español de Tenerife

El programa de cine ofrecerá también un recordatorio de la carrera del actor y director Rob Reiner, asesinado junto a su mujer el pasado domingo



Hijo del humorista Carl Reiner, una figura muy querida en Estados Unidos sobre todo por su trabajo en televisión en los años 50 y 60, Rob Reiner siguió los pasos de su padre, iniciando su carrera como actor y saltando a la fama gracias a la pequeña pantalla con la serie All in the Family en la década de los 70.

Sin embargo, las ambiciones de Reiner iban más dirigidas al campo de la dirección, donde nos legó películas como «La Princesa Prometida», “Cuenta Conmigo”, “Cuando Harry encontró a Sally”, “Misery” o “Algunos Hombres Buenos”. Aunque más afincado en el terreno de la comedia, tocó diversos géneros y siempre fue un director en el que se podía confiar. Lamentablemente, su vida ha acabado de manera trágica, asesinado junto a su mujer en su mansión de Los Angeles el pasado 14 de diciembre. Este miércoles 17 de diciembre a partir de las 23:00 horas, ‘Charlas de Cine‘ rinde homenaje al cineasta.

El apartado de crítica de esta semana estará dedicado a la película noruega “Valor Sentimiental”, nuevo trabajo de Joachim Trier y en el que el cineasta repite con la actriz Renate Reinsve. Para comentar una de las películas clave de este 2025, ‘Charlas de Cine’ contará con la colaboración habitual de Manuel Martín Plasencia y la incorporación de Tibiabin Hernández.

Esta semana el crossover entre ‘Crónicas de San Borondón’ y ‘Charlas de Cine Radio’ se acerca a la figura de Stephen King, especialmente el desdoblamiento del escritor al principio de su carrera con el pseudónimo Richard Bachman, con novelas como “La Larga Marcha” o “Running Man” recientemente adaptadas al cine, y cómo esto originó la novela “La Mitad Oscura”.

El colofón del programa de esta semana será una entrevista con la actriz Mercedes Sampietro, homenajeada el pasado fin de semana en la V edición de la Muestra de Cine Español de Tenerife. La actriz se convirtió en uno de los rostros que definieron el nuevo cine español tras la transición, con una exquisita carrera en cine, teatro y televisión.

Por último, el pasado fin de semana el evento proyectó su película “Lugares Comunes” de Adolfo Aristarain y ‘Charlas de Cine’ aprovechó para preguntar a la actriz por sus recuerdos de aquella época.