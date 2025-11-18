El exentrenador del Real Madrid ha hecho esta convocatoria para la primera ventana de clasificación para el Mundial de 2027

Chus Mateo, exentrenador del Real Madrid y seleccionador nacional de España, convocó este martes a 14 jugadores (más otros dos invitados) para disputar la primera ventana de clasificación ante Dinamarca y Georgia para el Mundial de Baloncesto 2027.

Chus Mateo realiza su primera convocatoria como seleccionador nacional apostando por la juventud / Imagen de la FEB

El técnico anunció la lista en Tenerife durante la presentación del partido que enfrentará a España y Georgia en el Pabellón Santiago Martín. “He transmitido a los jugadores mi ilusión por formar parte de este equipo”, aseguró durante el evento.

¿Cuáles son los seleccionados?

España se prepara para clasificarse para la Copa del Mundo 2027 que se disputará en Catar y estos son los 14 seleccionados por el técnico madrileño para la primera ventana de clasificación:

Izan Almansa (Real Madrid), 4 internacionalidades

Francis Alonso (Río Breogán), 5 internacionalidades

Pep Busquets (Bàsquet Girona), 3 internacionalidades

Álvaro Cárdenas (Peristeri BC), 1 internacionalidad

Lluis Costa (Coviran Granada), sin internacionalidades

Alberto Díaz (Unicaja), 51 internacionalidades

Dani Díez (Recoletas Salud San Pablo Burgos), 14 internacionalidades

Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), 44 internacionalidades

Fran Guerra (La Laguna Tenerife), 14 internacionalidades

Great Osobor (Science City Jena), sin internacionalidades

Oriol Paulí (Hiopos Lleida), 13 internacionalidades

Álex Reyes (BAXI Manresa), 1 internacionalidad

Miquel Salvó (Dreamland Gran Canaria), 11 internacionalidades

Santi Yusta (Casademont Zaragoza), 25 internacionalidades

Por otro lado, Miguel Allen (Joventut Badalona) y Miguel González (Casademont Zaragoza) acudirán a la concentración en calidad de invitados. Mientras, Santi Yusta es el único representante de los doce que disputaron este pasado verano el Eurobasket 2025.

Alberto Díaz será el capitán de un equipo al que regresa Jaime Fernández una vez superada su lesión. Campeones de Europa en Berlín 2022, ambos son los jugadores con más internacionalidades de esta lista marcada por una mezcla de juventud y veteranía.

También cabe destacar el regreso al equipo de Dani Díez, así como los debuts de Lluís Costa y de Great Osobor.

Próximos encuentros de la selección

El equipo se reunirá el próximo lunes en Guadalajara, donde prepara el partido que enfrentará a la selección con Dinamarca en la localidad de Farum el jueves 27 a las 17:30 hora canaria.

Al día siguiente, la plantilla pondrá rumbo a Tenerife y el Pabellón Santiago Martín será el escenario del debut como local de Chus Mateo al frente de España. El encuentro ante Georgia tendrá lugar el domingo 30 a las 18:45 hora canaria. Ambos encuentros se podrán seguir en directo por Teledeporte.

La presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, presenta a Chus Mateo como nuevo seleccionador absoluto masculino. EFE/Rodrigo Jiménez

“Estamos encantados de estar aquí en Tenerife para mi segundo partido al frente de la Selección. Comienza una nueva etapa y, aunque el camino pueda ser difícil, lo afrontamos con muchísima ilusión», aseguró Mateo durante la presentación de la convocatoria.

«A lo largo de la competición, los clubes españoles siempre han sido ejemplo: tenemos 16 jugadores procedentes de 14 clubes distintos, 12 de ellos representados por jugadores de la Liga Endesa», añadió el técnico dando relevancia a liga nacional.