Más de cien personas se dirigen a Puerto Naos después de ser rescatadas en dos embarcaciones

Las embarcaciones fueron rescatadas sobre las 5 de la mañana y están siendo trasladadas a Puerto Naos, en La Palma, por Salvamar

El cayuco navegaba a 11 millas del Puerto de La Restinga, según ha informado este sábado el organismo estatal
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) de Canarias, ha informado de que durante la madrugada de este jueves han recatado dos embarcaciones cerca de La Palma. A bordo iban 111 personas. Están siendo trasladadas a Puerto Naos, a donde se espera que lleguen a primeras horas de la mañana.

Están siendo trasladados por Salvamar Polimnia, después de que los recataran a las 4:50 de la madrugada. En las embarcaciones iban personas de diferentes nacionalidades. En una de las barcazas iban 56 personas, de ellas eran 51 varones, 3 mujeres y dos menores. En la segunda iban 55 personas, de ellas eran 50 varones, 4 mujeres y 1 menor. Todos están en aparente buen estado de salud.

