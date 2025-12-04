La iniciativa ‘Proyecto ISOS’ del Cabildo, dotada con 700.000 euros, impulsa la inserción laboral de mujeres a través de prácticas, e incluye ayudas económicas para transporte, manutención y conciliación

Cien mujeres comienzan prácticas en 70 empresas de Tenerife a través del Proyecto ISOS. Cabildo

La iniciativa del Cabildo, dotada con 700.000 euros, impulsa la inserción laboral femenina e incluye ayudas económicas para transporte, manutención y conciliación.

Un total de cien mujeres han iniciado esta semana sus prácticas no laborales en cerca de setenta empresas de Tenerife gracias al Proyecto ISOS, una iniciativa impulsada por el Cabildo insular a través de la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (FIFEDE).

El programa tiene como objetivo facilitar la inserción laboral de mujeres desempleadas que cuentan con formación, pero carecen de experiencia profesional en su área de especialización. La duración del proyecto será de seis meses, hasta el 31 de mayo de 2026.

Empresas de diversos ámbitos

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó que las empresas participantes pertenecen a ámbitos tan diversos como el comercio, la tecnología, la formación, la estética, el sector medioambiental, grandes almacenes, entidades sin ánimo de lucro y otras actividades económicas del tejido productivo insular. En cuanto a los perfiles de las participantes, abarcan áreas como administración, recursos humanos, educación, ciencias ambientales y distintas formaciones técnicas y universitarias.

Dávila subrayó que estas prácticas “representan una oportunidad real para que las participantes demuestren su talento, adquieran experiencia y mejoren sus opciones de acceder a un empleo estable y de calidad”. Para esta edición, el Cabildo destina un presupuesto de 700.000 euros, lo que supone una ampliación de 200.000 euros respecto a la partida inicial y refuerza el compromiso insular con la mejora de la empleabilidad femenina.

Las participantes recibirán ayudas de hasta 750 euros mensuales para cubrir gastos de transporte y manutención, además de un complemento de 150 euros en aquellos casos en que deban conciliar con hijos menores o familiares dependientes.

Impulsa la igualdad y la empleabilidad

El consejero insular de Empleo y Educación, Efraín Medina, resaltó que “este programa permite a muchas mujeres romper barreras de entrada al mercado laboral y conectar directamente con los sectores profesionales vinculados a su formación”.

El Proyecto ISOS forma parte de la estrategia insular para mejorar la inserción laboral femenina y facilitar su acceso a oportunidades profesionales de calidad.

Desde su puesta en marcha en 2018, la iniciativa ha beneficiado a más de 400 mujeres, con 200 inserciones laborales logradas solo en los dos últimos años.

Adaptación de necesidades

El programa pone especial énfasis en adaptar la formación a las necesidades de cada participante, ofrecer asesoramiento individualizado y establecer redes de colaboración con empresas de distintos sectores. Además, incorpora medidas de apoyo económico que garantizan la participación de mujeres con responsabilidades de conciliación.

El Cabildo de Tenerife continúa reforzando el Proyecto ISOS con el objetivo de ampliar el número de beneficiarias y facilitar que más mujeres puedan realizar prácticas vinculadas a su formación, adquirir experiencia y mejorar sus posibilidades de empleo, contribuyendo así a reducir las brechas laborales y fortalecer el tejido productivo de la isla.