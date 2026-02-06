El local no reunía las condiciones sanitarias mínimas para el desarrollo de su actividad

La Policía Local de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, precintaron este viernes, de forma cautelar, un establecimiento destinado a la venta de productos cárnicos, lácteos y derivados al percatarse de la existencia de alimentos en mal estado y con riesgo para la salud pública.

A través de sus redes sociales, la Policía Local de la capital majorera informó de la inspección sanitaria llevada a cabo, en colaboración con inspectores del Servicio de Salud Pública del Área de Salud de Fuerteventura, en un establecimiento de Puerto del Rosario.

Cierran una carnicería por vender alimentos en mal estado en Puerto del Rosario/ Archivo RTVC

Durante la inspección se constató que la actividad dedicada a la venta de productos cárnicos, lácteos y derivados, al parecer, no contaba con el alta en el Registro General Sanitario, además de incumplir las condiciones higiénico-sanitarias exigidas, presentar irregularidades en el etiquetado y fecha de caducidad en ciertos productos, habiendo además algunos en mal estado.

Como resultado de la actuación, se procedió a la clausura y precinto cautelar de la actividad, al no reunir el establecimiento las condiciones sanitarias “mínimas para el desarrollo de la actividad”, detalló la nota emitida por el cuerpo policial local.