Los cierres de calles y supresión de aparcamientos serán desde hoy y los días 12,19,20 y 21 de noviembre para rodar la película ‘El laberinto de las mariposas’

Cierre de calles en Santa Cruz de Tenerife por el rodaje de una película.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Movilidad, ha anunciado el cierre de vías y supresión de estacionamientos en varias localizaciones de la ciudad con motivo del rodaje de la película “El laberinto de las mariposas”, previsto entre los días 3, 12, 19, 20 y 21 de noviembre de 2025, por lo que se realizarán cortes intermitentes de calles y restricciones de aparcamientos dependiendo del avance de las labores y de las localizaciones del film.

Concretamente, las limitaciones se inician en el distrito Suroeste, en la calle El Cedro (lateral del CIAT), con la supresión de los estacionamientos en línea situados en el margen derecho en el sentido de la circulación hacia la calle El Requinto, en una longitud de 50m aproximadamente. También los estacionamientos en batería situados en el lateral del CIAT, en una longitud de 80m aproximadamente, desde las 20:00 horas del domingo, 2 de noviembre, hasta las 20:00 horas del siguiente día, lunes.

De la misma manera que sucederá en la calle Volcán Birigoyo (lateral del CIAT), con supresión de estacionamientos en línea situados a ambos márgenes en el sentido de la circulación, en una longitud de 105m aproximadamente, desde las 20:00 horas del próximo domingo, 2 de noviembre, hasta las 20:00 horas del día siguiente, ambas localizaciones en el distrito Suroeste de esta capital.

Distrito Centro-Ifara

Ya en el distrito Centro-Ifara, se realizarán cortes en la calle La Marina con Patricio Estévanez, tramo situado en el cruce con el Callejón Bouza, previsto para el día 12 de noviembre de 2025, entre las 08:00 y las 18:00 horas. Debido al corte intermitente, los vehículos que procedan de la calle Villalba Hervás y La Marina (tramo de la plaza Cabildo), se desviarán por la Avenida Marítima y por el Callejón Bouza. Y desde la Avenida Marítima-Avenida Francisco La Roche y Avenida Marítima-Plaza Cabildo, se desviarán por el Callejón Bouza.

En la Avenida Marítima, la supresión de los estacionamientos en batería situados en el margen derecho en el sentido de la circulación hacia La Marina, en una longitud de 50 metros aproximadamente (15 estacionamientos), será efectiva desde las 00:01 horas a las 22:00 horas del día 12 de noviembre de 2025. En la calle La Marina, serán los situados a ambos márgenes en el sentido de la circulación, una vez rebasado el cruce con el Callejón Bouza, longitud en el margen izquierdo 35m aproximadamente y en el margen derecho una longitud de 20m, desde las 00:01 horas a las 22:00 horas del día 12 de noviembre.

Debe tenerse en cuenta que los cortes intermitentes a desarrollar han de estar gestionados por personal de la productora, no pudiendo tener una duración de más de 5 minutos, además de estar reforzado con señaleros provistos con señales manuales y vestuario homologado reflectante de alta visibilidad.

Otros cambios

En la calle La Marina, la supresión de los estacionamientos en línea situados en el margen derecho en el sentido de la circulación hacia el Callejón Bouza, en frente de los números 15 y 17, zona habilitada con una reserva de carga y descarga, en una longitud de 20 metros aproximadamente y enfrente de los números 19 al 21, reservas taxis y guaguas, en una longitud de 50 metros aproximadamente, desde las 00:01 horas a las 22:00 horas del día 12 de noviembre.

Debido a que en la localización se pretende ocupar la reserva de Taxis, dicha reserva se deberá trasladar al estacionamiento en línea situado en el margen derecho en el sentido de la circulación, una vez rebasado el acceso del parking de plaza de España, situado en la avda. Marítima, en una longitud de 35 metros aproximadamente, se deberá respetar en todo momento la parada de guagua existente en la zona.