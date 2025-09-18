Se trata de los institutos de educación secundaria Andrés Bello, Chapatal, Benito Pérez Armas y Las Veredillas, y de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez

Vídeo RTVC. Adrián Delgado, director Territorial de Educación.

Cuatro institutos de educación secundaria de Tenerife, el Andrés Bello, Chapatal, Benito Pérez Armas y Las Veredillas, y la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez darán clases telemáticas este viernes por las altas temperaturas previstas.

La Consejería de Educación de Canarias detalla que se ha resuelto favorablemente las solicitudes de todos estos centros de implantar la modalidad no presencial.

Instituto El Chapatal de Santa Cruz de Tenerife.

Todos estos centros están ubicados en Santa Cruz. Es uno de los seis municipios que junto a La Laguna, El Rosario, Candelaria, Tegueste y Tacoronte conforman el área metropolitana de Tenerife. Una zona donde se ha activado el aviso rojo sanitario por calor.

Protocolo de actuación

El Gobierno de Canarias aprobó el pasado curso un protocolo de actuación ante episodios de altas temperaturas. La activación deben hacer los centros y que establece cuatro niveles de riesgo, el más alto de los cuales permite la modalidad no presencial.

Más recientemente, Educación anunció la instalación de sensores térmicos en 120 centros para monitorizar en tiempo real la temperatura. También la humedad y niveles de CO2 en aulas y patios.