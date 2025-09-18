A partir del domingo, con la llegada del otoño, descenderán notablemente las temperaturas que vendrán acompañadas de lluvias en varias islas

Canaria afrontará este viernes más calima intensa, temperaturas que podrían marcar máximas de 38ºC, en concreto en el sur de Gran Canaria, y fenómenos tormentosos que se prolongarán, al menos, hasta el sábado. Sin embargo, el domingo con la llegada del otoño comenzarán a descender notablemente las temperaturas que vendrán acompañadas de lluvias en varias islas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El polvo en suspensión se resiste a abandonar el archipiélago por lo que se mantienen activos los avisos con visibilidad de 3.000 metros aunque, también, avanzan algunos focos tormentosos por el sur de Fuerteventura y aproximándose al sur de Gran Canaria que dejarán alguna precipitación tipo goterón y alguna racha de viento fuerte, señala la Aemet.

Las condiciones meteorológicas adversas, marcadas por altas temperaturas y la persistencia de la calima, se mantendrán en las islas que, de hecho, provocó en la jornada de ayer miércoles una tormenta en el norte de Gran Canaria e, incluso, granizo en algunos puntos de la islas acompañado de aparato eléctrico, un inusual cóctel de lluvia, granizo y calima que sorprendió a vecinos y visitantes.

A primera hora de la mañana de este jueves en Pájara, en Fuerteventura ya marcaba 34,9ºC; Aeropuerto de Lanzarote los 32,4ºC; Tasarte, en Gran Canaria, se alcanzaba los 30ºC; en Arico y Agulo, en Tenerife, 29,2ºC y 26,6ºC, respectivamente; en San Sebastián de La Gomera, 27ºC. Este calor seguirá los próximos días y hasta el próximo lunes cuando se percibirá un cambio en las condiciones meteorológicas en las islas.

Calor y calima persistirán en Canarias, al menos, hasta el sábado.

Calor intenso en medianías

Las máximas previstas para la jornada de este jueves superarán los 34 grados, incluso se alcanzarán los 38-40 grados en el sur de Gran Canaria y en medianías de Lanzarote y Fuerteventura.

En las islas se percibirá un tiempo, en general, variable con esas nubes que dejarán disfrutar de ratos de sol, que avanzarán de sur a norte y con probabilidad de chubascos tormentosos, sobre todo, a primera hora de la tarde, cuando más calor, en el norte de Gran Canaria, cumbres de Tenerife, de La Palma, y que dejarán alguna que otra racha fuerte de viento.

Esta será la tónica, también, en la jornada de mañana viernes y el sábado, días en los que se mantendrá este cóctel meteorológico, con diferentes masas de aire calurosas de procedencia sahariana y de aire frío en altura y nubosidad.

Persistencia de la calima

En este sentido, debido a esta situación de la calidad del aire, la misma fuente recomienda «la no realización de actividades al aire libre, sobre todo, en los centros educativos y centros de mayores en especial de la isla de Lanzarote y La Graciosa.

También a los trabajadores que vayan a trabajar al aire libre les aconsejan «lo hagan con mascarillas y si tienen problemas respiratorios eviten trabajar al aire libre» mientras se mantengan estos parámetros desfavorables de calidad del aire debido a la calima intensa.

Precauciones ante el polvo en suspensión

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias recuerda que el polvo en suspensión contribuye a resecar las vías respiratorias y, en muchas ocasiones, puede provocar un agravamiento de afecciones o síntomas relacionados con enfermedades respiratorias, tales como el asma, personas con enfermedad obstructiva crónica (EPOC) que hacen que aumenten las visitas a los servicios de urgencias y los ingresos hospitalarios en algunos casos.

La Dirección General de Salud Pública destaca la sinergia negativa que pueden tener en la salud la unión de la calima con el episodio de altas temperaturas que se están registrando en Canarias estos días, por lo que se hace un llamamiento especial a extremar las precauciones y seguir las recomendaciones para evitar complicaciones en la salud.

La exposición a este contaminante puede producir molestias torácicas, tos, palpitaciones, fatiga o incremento a la susceptibilidad a infecciones respiratorias, al menos durante los cinco días posteriores al inicio del episodio. En caso de empeorar los síntomas respiratorios hay que llamar al 1-1-2, señala Sanidad.

Consejos