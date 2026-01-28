CL Chimbesque y CL Rosario Valle de Guerra Ybarra buscarán la corona el próximo domingo, 1 de febrero, a las 21:00 horas en el Terrero Mencey Tegueste

Final Liga CaixaBank de Primera Categoría de Tenerife

La Gran Final de la Liga CaixaBank Sénior de Primera Categoría se disputará este domingo, 1 de febrero, a las 21:00 horas en el Terrero Mencey Tegueste. CL Chimbesque y Rosario Valle de Guerra Ybarra bregarán por la corona insular en una de las citas más importantes del calendario en nuestro deporte vernáculo, que podrá verse en directo en el canal de YouTube de Deportes de Televisión canaria y en la página web rtvc.es.

Este martes, 27 de enero, tuvo lugar en la Oficina Central de CaixaBank, en Santa Cruz de Tenerife, la presentación oficial de la luchada. Al acto acudieron Jesús Álvarez, director de Instituciones de CaixaBank; Arturo Eugenio González, alcalde de San Miguel de Abona; Antonio Sánchez, delegado federativo de la Federación de Lucha Canaria de Tenerife; y una representación de los dos clubes finalistas.

El primero en intervenir fue Jesús Álvarez, quien arrancó explicando que, “como canarios, tenemos que apostar por la lucha canaria, y nosotros estamos comprometidos y vamos a seguir estándolo”. Así, el director de Instituciones de CaixaBank dio la enhorabuena a los dos equipos finalistas, que “son referentes en ámbitos deportivos y de valores”, y asegura que “vamos a poder disfrutar de una Gran Final”.

En representación de la Federación de Lucha Canaria de Tenerife acudió su delegado federativo, Antonio Sánchez. Felicitando a los dos finalistas y dándoles suerte en su luchada, también agradeció a CaixaBank por “siempre colaborar con nosotros”.

Presentación de la gran final de la Liga CaixaBank de Primera Categoría de Lucha Canaria de Tenerife. Imagen Federación de Lucha Canaria de Tenerife

Un gran espectáculo

Eusebio Ledesma y Fabián Rocha, los dos puntales finalistas, coincidieron en que “vamos a dar un espectáculo” e invitaron a todo el mundo a acudir al Terrero Mencey Tegueste. El del CL Chimbesque destacó que “es un orgullo el estar en esta cita teniendo en cuenta todo lo que hemos pasado”; y el del CL Rosario Valle de Guerra comentó que “la lucha canaria es nuestro deporte, lo más bonito que hay en el mundo”.

Luis Castilla, presidente del CL Chimbesque, subrayó que la “entrega de todos los luchadores de los equipos han logrado que la afición por la lucha canaria sea cada vez mayor, viéndose reflejada en que cada vez hay más niños en nuestras escuelas”.

Asimismo, el presidente del Chimbesque destacó que “espectáculos como los del domingo ayudan a crear afición”, e invitó a todo el mundo a disfrutar del espectáculo. Se trata del mismo punto de vista que el de Abián Dorta, secretario del CL Rosario, quien resaltó que “esta es la liga más disputada de todas”, y no escondió que “estamos muy contentos de poder estar aquí por tercer año consecutivo, ahora contra un equipazo como el Chimbesque”.

La arena dictará sentencia

Los últimos en tomar la palabra fueron los mandadores. Ambos invitaron a todo amante de la lucha canaria a acudir a Tegueste para ver “un reflejo de lo que somos y del deporte que defendemos”, como dijo Salvador Soliño, del CL Chimbesque. Mientras, Domingo Sánchez, del CL Rosario, quiso destacar el papel de toda su plantilla para poder llegar hasta la final. “Estamos aquí por la plantilla que tenemos, que ha luchado y batallado, y por la afición de Valle de Guerra”.

Este domingo, 1 de enero a las 21:00 horas, la arena dictará sentencia para que, o bien el CL Chimbesque, o bien el CL Rosario Valle de Guerra, se proclame como campeón de la Liga CaixaBank 25-26 Sénior de Primera Categoría.

