CL Guamasa y Cl Victoria se juegan una plaza en la semifinal de la Liga Caixabank de Tenerife, el perdedor de la luchada se queda fuera

Luchada de alto voltaje este viernes la que enfrentarán al el CL Guamasa y el CL Victoria con la clasificación para las semifinales de la Liga Caixabank de Tenerife en juego. El que pierda se quedará fuera de la lucha por el título liguero tinerfeño. Sin duda, la luchada más atractiva de la última jornada de la fase regular.

El Terrero Santa Rosa de Lima en Guamasa, La Laguna, será el escenario de esta luchada a la que el CL Guamasa llega reforzado después de tres triunfos consecutivos: los dos últimos frente al CL Campitos (12-9) y al CL Rosario de Valle Guerra (9-12), segundo y tercer clasificado, respectivamente. Aunque el CL Victoria tampoco se queda atrás ya que ha logrado llegar a este punto de la competición dependiendo de sí mismo y con todas las opciones de luchar en semifinales después de un titubeante inicio.

Ayoze Reyes, puntal A del equipo lagunero, y Javi García, referente del CL Victoria, son los grandes reclamos de una luchada de la Liga Caixabank en la que tendrán mucho que decir sus puntales C, Francisco Pérez y Argeo García, respectivamente. También será clave la aportación de los destacados Fran Vega y Joshua “El Peto” en las filas locales y Doramas Infante en la escuadra del norte de Tenerife.

