La borrasca Claudia ha supuesto un incremento en el almacenamiento de agua en la isla de Tenerife. Las balsas cuentan a día de hoy con una capacidad de más de 1.400.000 metros cúbicos de agua.

Por tanto, se ha registrado un incremento en las balsas de la isla del 2%, si se compara con el estado de las mismas, previo a la borrasca. De hecho, a principios de noviembre experimentaron un ligero descenso del volumen almacenado, situándose al 26,5% de capacidad.

En cuanto al llenado tras las últimas lluvias, ha sido más del 29% en el norte de la isla, mientras que en el sur algo más del 25%.

Un ejemplo de ello, es la balsa de Tegueste, que se supera ya la mitad de su capacidad. Los municipios más beneficiados han sido Buenavista, La Laguna, El Tanque y de Granadilla.