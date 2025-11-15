ES NOTICIA

La borrasca Claudia deja un incremento de almacenamiento en las balsas de agua de Tenerife

Redacción RTVC
Tras las lluvias, los municipios más beneficiados han sido Buenavista, La Laguna, El Tanque y de Granadilla

La borrasca Claudia ha supuesto un incremento en el almacenamiento de agua en la isla de Tenerife. Las balsas cuentan a día de hoy con una capacidad de más de 1.400.000 metros cúbicos de agua.

Por tanto, se ha registrado un incremento en las balsas de la isla del 2%, si se compara con el estado de las mismas, previo a la borrasca. De hecho, a principios de noviembre experimentaron un ligero descenso del volumen almacenado, situándose al 26,5% de capacidad.

En cuanto al llenado tras las últimas lluvias, ha sido más del 29% en el norte de la isla, mientras que en el sur algo más del 25%.

Un ejemplo de ello, es la balsa de Tegueste, que se supera ya la mitad de su capacidad. Los municipios más beneficiados han sido Buenavista, La Laguna, El Tanque y de Granadilla.

