Clavijo advierte de un “trato colonial” si el REF se incluye en el nuevo sistema de financiación

El presidente canario alerta en La Radio Canaria de que la medida encarecería la luz y la cesta de la compra y pondría en riesgo sectores estratégicos del Archipiélago.

Entrevista íntegra a Fernando Clavijo en La Radio Canaria.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido hoy de que la posible inclusión de las partidas del Régimen Económico y Fiscal (REF) en el nuevo sistema de financiación autonómica supondría “un trato colonial” hacia Canarias y tendría un impacto negativo directo sobre la ciudadanía del Archipiélago.

Clavijo, en el programa De La Noche Al Día de La Radio Canaria, ha defendido que incorporar el REF al sistema de financiación equivaldría a “suprimir de facto” una ley creada para compensar la lejanía y la insularidad de las Islas.

Impacto directo en el coste de la vida

El jefe del Ejecutivo autonómico mostró su preocupación ante una decisión que, según señaló, afectaría a aspectos clave del día a día, como «la factura de la luz, la cesta de la compra o el descuento de residente». En este sentido, recordó que las compensaciones al transporte, que actualmente se sitúan en torno al 65 o 70% y no alcanzan el 100% que contempla el REF, son fundamentales para asumir los sobrecostes de traer mercancías a Canarias.

“Sin esas compensaciones sería un disparate absoluto y volveríamos a tener un tratamiento colonial”, afirmó el presidente, quien reconoció que “se vienen curvas” si el Gobierno central opta por esta vía.

Defensa de la financiación diferenciada en Europa

Clavijo aseguró que el Gobierno de Canarias trabaja para mantener una financiación diferenciada para las Regiones Ultraperiféricas en el seno de la Unión Europea. En este marco, pidió unidad con Francia y Portugal y advirtió de que la pérdida de estas partidas supondría la desaparición del sector primario en las Islas. “Daremos la batalla en el Consejo de Europa”, subrayó.

Críticas al Gobierno central y llamada a la unidad

El presidente canario denunció la falta de compromiso del Gobierno central en este asunto y, en tono irónico, afirmó que a día de hoy solo cuentan con el apoyo “de la Virgen de Candelaria, la Virgen del Pino y la unanimidad política de Canarias”, además del respaldo de los medios de comunicación. En este punto, agradeció el papel de la prensa en debates como el migratorio, que, según dijo, no habría salido adelante sin su apoyo.

Decreto Canarias y ejecución presupuestaria

Para blindar algunas partidas clave, como las compensaciones al transporte, el Ejecutivo autonómico trabaja en el denominado Decreto Canarias. Además, Clavijo avanzó que confía en cerrar el ejercicio presupuestario de este año con una ejecución presupuestaria del 97%, aunque admitió que áreas como Obras Públicas se quedarán en torno al 50% debido a la burocracia.

Por este motivo, volvió a reclamar una modificación de la actual ley de contratos de la administración pública para agilizar los procedimientos y mejorar la ejecución de las inversiones.