El presidente canario ve en la condena al fiscal general una crisis institucional de gran calado

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, afirmó que la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos “deteriora severamente” la imagen del Ministerio Fiscal. Clavijo hizo estas declaraciones durante un acto en el que Felipe VI impone el Toisón de Oro a la Reina Sofía, dentro del 50 aniversario de la monarquía.

El presidente consideró que la situación constituye “una profunda crisis institucional” y lamentó que una institución encargada de defender el interés público quede marcada por una sentencia de este alcance.

Reconocimiento al trabajo de la carrera fiscal

Clavijo señaló que esto no significa cuestionar la profesionalidad de la carrera fiscal y subrayó que la inmensa mayoría de los fiscales desarrollan su labor con rigor. Señaló que “por no decir la casi totalidad de los fiscales”, hacen adecuadamente su trabajo.

Fernando Clavijo en una imagen de archivo | Kike Rincón / Europa Press

El presidente aseguró que el caso refleja los efectos negativos cuando “la política, los relatos, el tacticismo y el oportunismo imperan”, una deriva que, según advirtió, provoca circunstancias como la vivida con la condena al fiscal general.